Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik'in şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 25 Kasım Çarşamba günü İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Sabah saatlerinde başlayacak kesintiler hangi bölgeleri etkileyecek? İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte İzmir'de ilçe ilçe kesinti programı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 KASIM
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3870675
Maltepe (417. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., Atatürk Blv., Bodrum Sk., Efes Sk., Girne Sk., Halit Ziya Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd., Kaymakam Kemalbey Cd., Lefkoşe Sk., Limasol Sk., Mantar Sk., Marmaris Sk.)
09:00 - 15:00
Atatürk (Barbaros Cd., Batı Sk., Değirmen Yolu Sk., Emrah Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Haluk Ökeren Cd., Kadri Sk., Taşlı Sk., Yunus Emre Sk.), Fevzipaşa (210, Barbaros Cd., Gazi Osman Paşa Cd., Gül Sk., Menekşe Sk., Mercan Sk., Mimar Sinan Cd., Yayla Sk.)
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3871054
Kazımdirik (403. Sk., 407. Sk., 413. Sk., 414. Sk.)
09:30 - 15:30
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3872773
Germiyan
09:00 - 17:00
Altınkum (255. Sk., Beş Evler Sitesi, Çavuşkuyu Küme Evleri, Sancak Mevki), Ovacık
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3872665
Anbarseki (Esendere Küme Evleri)
09:00 - 17:00
Anbarseki (3178. Sk., Ambarseki Yolu Sk., Anbarseki Köyü İç Yolu, Anbarseki Küme Evleri, Esendere Küme Evleri, Karaburun Cd., Sasko Küme Evleri), Bozköy (1106. Sk., 1109. Sk., 1112. Sk., 1114. Sk., 1117. Sk., 1118. Sk., 1119. Sk., 1120. Sk., 1121. Sk., 1122. Sk., 1125. Sk., Akçekilise Küme Evleri, Bozköy Köyü İç Yolu, Çamlık Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Kolca Küme Evleri, Kuyucak Cd.), Eğlenhoca (5002. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5013/1. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., Eğlenhoca Küme Evleri, Ovacık Küme Evleri), İnecik (4001. Sk., 4002. Sk., 4003. Sk., 4004. Sk., 4006. Sk., 4009. Sk., 4010. Sk., 4011. Sk., 4015. Sk., 4016. Sk., 4017. Sk., 4019, 4019/5. Sk., 4021. Sk., 4022. Sk., 4024. Sk., 4025. Sk., 4026. Sk., Eğlenhoca Küme Evleri, İnecik Küme Evleri, Karaburun Yolu, Kaynarpınar Küme Evleri), İskele (2302. Sk., Bodrum Cd., Dere Sk., Kepez Cd., Site Sk.), Kösedere (Ağalarseki Cd., Aşağı Boyabağ Küme Evleri, Eğlenhoca Küme Evleri, İçme Kıyısı Küme Evleri, Karaağaç Küme Evleri, Karaburun Cd., Kösedere Köyü İç Yolu, Kösedere Köyü Yolu, Yukarı Boyabağ Küme Evleri), Merkez (1100. Sk., 1145, 1155. Sk., 1156. Sk., 1158. Sk., 1163. Sk., 1164. Sk., 1166, 1170. Sk., 1175. Sk.,
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3872553
Atakent (6370. Sk., Aşık Veysel Sk., Caher Dudayev Blv.), Bostanlı (6352/1. Sk., 6353. Sk., 6354. Sk., Aşık Veysel Sk., Caher Dudayev Blv.), Yalı (6329/3. Sk., 6329/4. Sk., 6329/6. Sk., 6339. Sk., 6340. Sk., 6341. Sk., 6421. Sk., Aşık Veysel Sk., Caher Dudayev Blv.)
09:00 - 12:00
Yalı (6440/4. Sk., 6440/5. Sk., 6440/6. Sk., 6440/7. Sk., 6470/1. Sk., 6470/3. Sk., 6472/1. Sk., İdil Biret Cd., Park İçi Yolu)
09:00 - 12:00
Aksoy (1743. Sk.), Donanmacı (1704. Sk., 1729. Sk., 1730. Sk., 1737. Sk., Attila İlhan Sk., Fazıl Bey Cd.)
09:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3872070
Bağyurdu Yeni, Halilbeyli (Halilbeyli Küme Evleri)
10:30 - 14:30
Gökçeyurt (7719. Sk., Ergen Sk., Gökçeyurt Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Halilbeyli (7602. Sk., 85. Yıl Cumhuriyet Cd., Baş Küme Evleri, Başmahalle Çıkmazı Sk., Begonya Sk., Buket Sk., Çalıkuşu Sk., Camialtı Sk., Çevre Yolu Küme Evleri, Çimenlik Sk., Dedelik Sk., Derinkuyu Çıkmaz Sk., Doğu Sk., Ergen Sk., Eski İzmir Cd., Göçmen Sk., Gülüm Sk., Günebakan Sk., Hacı Sk., Halilbeyli Köyü İç Yolu, Halilbeyli Küme Evleri, Hanımeli Sk., Hercai Sk., Hikmet Tırtak Sk., Kasımpatı Sk., Kırım Sk., Kuzey Sk., Leylak Sk., Menekşeli Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Nilüfer Sk., Onur Sk., Orkide Sk., Ortanca Sk., Özdemir Sk., Pamuk Sk., Salkım Sk., Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Yaz Sk., Zambak Sk.), Hamzababa (Hamzababa Küme Evleri), Sarıçalı (Sarıçalı Köyü İç Yolu, Sarıçalı Yolu Küme Evleri), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Tokmakalan Yolu Küme Evleri), Yeşilyurt (Gökçeyurt Köyü İç Yolu, Tokmakalan Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd., Yeşilyurt Yeni Küme Evleri, Yeşilyurt Yolu Küme Evleri), Zeamet (Zeamet Yolu Küme Evleri, Zeamet Yolu Kümeevleri)
10:00 - 14:20
Kemalpaşa OSB, Ulucak Cumhuriyet (Adnan Menderes Blv., Gazi Blv.), Ulucak İstiklal (9129. Sk., Gazi Blv., Ulucak Sanayi Sitesi)
14:00 - 16:00
Bağyurdu Yeni (Çayır Küme Evleri, İzmir Ankara Cd., Ova Yolu Küme Evleri, Sarı Ceviz Küme Evleri, Tokat Burnu Küme Evleri)
09:00 - 11:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3872585
Suludere (Cumhuriyet Koyu İç Yolu, Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
09:30 - 17:30
Arkacılar (Arkacılar Köyü İç Yolu, Arkacılar Küme Evleri, Değirmenönü Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Sasalli Sk.), Çömlekçi (Ova Küme Evleri), Karaburç (Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri), Şemsiler (Akkavaklar Küme Evleri, Değirmen Sk., KEMER, Mandal Küme Evleri, Ova Küme Evleri, ŞEMSİLER, Şemsiler Merkez Sk., Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri), Umurcalı (Çakaltepe Küme Evleri, Gürova Küme Evleri, HANYIKIĞI, Kemer Küme Evleri, MANDAL, Ova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Umurcalı Küme Evleri, Umurcalı Yolu, YIKIK HAN), Yeniköy (HANYIKIĞI, Kırlıova Küme Evleri, Umurcalı Koyu İç Yolu, Yukarı Yıkık Han Küme Evleri)
10:00 - 17:30
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3871905
Emmioğlu (1. Şeytanlı Karaağaç Mevki Sk., 1.Mercan Çk., Emeti Sk., Fabrika 1. Çıkmazı Sk., Fabrika 2. Çıkmazı Sk., Fabrika 3. Çıkmazı Sk., Fabrika 4. Çıkmazı Sk., Fabrika 6. Çıkmazı Sk., Fabrika Cd., Fakülte Cd., Hacı Sadık Çarşısı, Hakkı Paşa Sk., İstasyon Cd., Kapalı Çarşı Küme Evleri, Kavaş Sk., Mercan 1. Çk., Mercan 3. Çıkmazı Sk., Mercan 4. Çıkmazı Sk., Mercan 5. Çıkmazı Sk., Mercan 6. Çıkmazı Sk., Mercan Sk., Millet Cd., Müftüler 3. Çıkmazı Sk., Müftüler Sk., Sanayi Alti Mevkii Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 10. Sk., Sanayi Sitesi 11. Sk., Sanayi Sitesi 12. Sk., Sanayi Sitesi 13. Sk., Sanayi Sitesi 14. Sk., Sanayi Sitesi 15. Sk., Sanayi Sitesi 16. Sk., Sanayi Sitesi 17. Sk., Sanayi Sitesi 18. Sk., Sanayi Sitesi 19. Sk., Sanayi Sitesi 20. Sk., Sanayi Sitesi 21. Sk., Sanayi Sitesi 36. Sk., Sanayi Sitesi 38. Sk., Sanayi Sitesi Endüstri Cd., Sanayi Sitesi Şeref Usta Cd., Saraç Mehmet Sk., Tavaslı Sk., Yasemen Sk., Yasemin Sk.), Hürriyet (1601. Sk., 1602. Sk., 1613. Sk., 1615. Sk., 1617. Sk., 1619. Sk., Adagide Yolu Cd., Atlı Sk., Beşgöz Cd., Doğu Sk., Güney Çevre Yolu, Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Karşıyaka Cd.), Türkmen (Ordu Cd.), Üç Eylül (2. Köprü Sk., 2. Nur Sk., 3. Köprü Sk., Ataç Sk., Atik Sk., Bağlar Cd., Beyoğlu Sk., Demiryolu Cd., Ekmekçi Sk., Emmioğlu Cd., Erbaş Sk., Fakülte Cd., Ful Sk., Göztepe Sk., Güçlü Sk., Güven Sk., Işıklı Sk., İzmir Bağı Mevkii Küme Evleri, Konut Sk., Köprü Sk., Maarif Sk., Mezbaha Sk., Mutlu Sk., Nur Sk., Ordu Cd., Reyhan Sk., Şen Sk., Seyhan Sk., Ülker Sk.), Umurbey (1. Belediye Pasajı Sk., 1901. Sk., 1903. Sk., 2. Mercan Çk. Sk., 2. Sk., 30. Sk., 9. Sk., Adagide Yolu Cd., Ahmet Haşim Sk., Arif Sk., Balabanlı Yolu Cd., Beyazıt Sk., Bozcayaka Pasajı Sk., Gazeteci Yazar Mustafa Erdal Sk., Gördesli Sk., Güney Çevre Yolu, Hacı Sadık Çarşısı, Hacılar Sk., Helvacı Sk., İstasyon Cd., Karşıyaka Cd., Kayalı Sk., Mercan Sk., Mesci Sk., Millet Cd., Mithatpaşa Cd., Neyzen Sencer Derya Sk., Ozan Sk., Samsun Cd., Sanayi Altı Şeytanlı Karaağaç Mevki Küme Evleri, Sanayi Cd., Sanayi Sitesi 1. Sk., Sanayi Sitesi 2. Sk., Sanayi Sitesi 22. Sk., Sanayi Sitesi 23. Sk., Sanayi Sitesi 24. Sk., Sanayi Sitesi 25. Sk., Sanayi Sitesi 26. Sk., Sanayi Sitesi 27. Sk., Sanayi Sitesi 28. Sk., Sanayi Sitesi 29. Sk., Sanayi Sitesi 3. Sk., Sanayi Sitesi 30. Sk., Sanayi Sitesi 31. Sk., Sanayi Sitesi 32. Sk., Sanayi Sitesi 33. Sk., Sanayi Sitesi 34. Sk., Sanayi Sitesi 35. Sk., Sanayi Sitesi 39. Sk., Sanayi Sitesi 4. Sk., Sanayi Sitesi 40. Sk., Sanayi Sitesi 41. Sk., Sanayi Sitesi 42. Sk., Sanayi Sitesi 43 Sk., Sanayi Sitesi 46. Sk., Sanayi Sitesi 5. Sk., Sanayi Sitesi 6. Sk., Sanayi Sitesi 7. Sk., Sanayi Sitesi 8. Sk., Sanayi Sitesi 9. Sk., Sanayi Sitesi Emek Cd.,
23:00 - 04:00
Anafartalar (Şehit Adnan Menderes Blv.), Atatürk (Ahrandı Sk., Atatürk Cd., Başoğlu Sk., Kaymakam Yusuf Doğan Cd., Namık Kemal Cd., Şehit Adnan Menderes Blv., Ulus Meydanı, Yarbay Cd., Yeşil Yurt Cd.), Cumhuriyet (2. Altınordu Sk., Altın Ordu Sk., Atatürk Cd., Bağ Sk., Beşgöz Cd., Beyler Sk., Garaj İçi Sk., Menderes Cd., Nizam Sk., Polat Sk., Selvi Sk., Talatpaşa Cd.), Hürriyet (1. Mersin Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1606. Sk., 1608. Sk., 1610. Sk., 1612. Sk., 1613. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1621. Sk., 1622. Sk., 1623. Sk., 1624. Sk., 1626. Sk., 1627. Sk., 1629. Sk., 1632. Sk., 1634. Sk., 1635. Sk., 1636. Sk., 1638. Sk., 1639. Sk., 1642. Sk., 1644. Sk., 1645. Sk., 1650. Sk., 1651. Sk., 1654. Sk., 1658. Sk., 1660. Sk., 1662. Sk., 1664. Sk., 1665. Sk., 1666. Sk., 1667. Sk., 1668. Sk., 1669. Sk., 1671. Sk., 1672. Sk., 1675. Sk., 1676. Sk., 1679. Sk., 1680. Sk., 1684. Sk., 1685. Sk., 1686. Sk., 1690. Sk., 1691. Sk., 1692. Sk., 1693. Sk., 1694. Sk., 1696. Sk., 1697. Sk., 1703. Sk., 1706. Sk., 1724. Sk., 2. Kırçiçek Sk., 2. Mersin Sk., 3. Karahayıt Mevki Sk., Artun Sk., Atatürk Cd., Aygün Sk., Badem Sk., Beşgöz 4. Çıkmazı Sk., Beşgöz 5. Çıkmazı Sk., Beşgöz 6. Çk. Sk., Beşgöz Cd., Birgi Yolu Cd., Çerçi Sk., Güneş Sk., Güney Çevre Yolu, Gürselli Sk., İlknur Sk., Karahayıt Ve Kavukçu Mevkii Küme Evleri, Karşıyaka Cd., Kavaklı Sk., Kayısı Sk., Kiraz Yolu Cd., Kirazlı Sk., Kırçiçeği Sk., Köknar Sk., Mehtap Sk., Menderes Cd., Mimoza Sk.,
23:00 - 04:00
Birgi (İmam-ı Birgivi Sk., Onur Sk., Santral Küme Evleri, Üskesler Küme Evleri)
09:30 - 15:30
Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3872853
Hasançavuşlar
14:00 - 15:00
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3872853
Tulum
14:00 - 15:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3872765
Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk
09:00 - 17:00
Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk.,
09:00 - 17:00
BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3872703
Vali Rahmi Bey (126/1. Sk., 130. Sk., 130/2. Sk., 159/2. Sk.)
09:00 - 13:00
Efeler (315. Sk., 317. Sk., 319. Sk., 323. Sk., 336. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 346. Sk., 348. Sk., 358/3. Sk., Forbes Sk., Menderes Cd., Şehit Teğmen İhsan Sezgin Sk.), Vali Rahmi Bey (Menderes Cd.)
09:00 - 13:00
Adatepe (160. Sk., Erdem Cd.), Dumlupınar (132. Sk., 68. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 88. Sk., Erdem Cd.), Menderes (132. Sk.), Yaylacık (Erdem Cd.)
13:00 - 17:00
Kuruçeşme (201/1. Sk., 201/3. Sk., 202. Sk., 202/3. Sk., 202/5. Sk., 202/50. Sk., 203/30. Sk., 203/51. Sk., 203/52. Sk., Hacı Bektaş Veli Sk., Hoca Ahmet Yesevi Cd.)
09:00 - 12:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3872594
Ataşehir (1671/1. Sk., 8001/3. Sk., 8010/5. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8014/2. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8019/1. Sk., 8019/12. Sk., 8019/13. Sk., 8019/14. Sk., 8019/15. Sk., 8019/16. Sk., 8019/2. Sk., 8019/20. Sk., 8019/21. Sk., 8019/22. Sk., 8019/23. Sk., 8019/24. Sk., 8019/5. Sk., 8019/6. Sk., 8019/7. Sk., 8019/8. Sk., 8020/1. Sk., 8020/2. Sk., 8020/3. Sk., 8020/4. Sk., 8020/5. Sk., 8211/11. Sk., 8211/12. Sk., 8211/13. Sk., 8211/14. Sk., 8211/9. Sk., 8215/1. Sk., 8215/2. Sk., 8215/3. Sk., 8215/4. Sk., 8216/1. Sk., 8217/1. Sk., 8220. Sk., 8221/2. Sk., 8250. Sk., 8250/1. Sk., 8251. Sk., 8251/1. Sk., 8252. Sk., 8253. Sk., 8253/1. Sk., 8254. Sk., 8255. Sk., 8256. Sk., 8257. Sk., 8258. Sk., 8258/1. Sk., 8258/2. Sk., 8258/3. Sk., 8258/4. Sk., 8259. Sk., 8260. Sk., 8260/3. Sk., 8261. Sk., 8262. Sk., 8263. Sk., 8263/1. Sk., 8265. Sk., 8265/1. Sk., 8270. Sk., 8270/2. Sk., 8270/4. Sk., 8270/5. Sk., 8270/7. Sk., 8271. Sk., 8271/1. Sk., 8271/11. Sk., 8271/2. Sk., 8271/5. Sk., 8271/6. Sk., 8271/7. Sk., 8271/8. Sk., 8271/9. Sk., 8273. Sk., 8274/1. Sk., 8274/4. Sk., 8280. Sk., 8281. Sk., 8282. Sk., 8283. Sk., 8284. Sk., 8285. Sk., 8286. Sk., 8287. Sk., Atatürk Blv., Çocuk Parkı İçi Yolu, Mavi Kent, Nazım Hikmet Ran Blv., Park İçi Yolu, Yeni Havaalanı Cd.), Atatürk OSB (Yeni Havaalanı Cd.), Köyiçi (8072/2. Sk., 8074. Sk., 8075. Sk., 8077. Sk., Dere Cd.), Maltepe (8090. Sk., 8093. Sk., 8094. Sk., 8094/1. Sk., 8095. Sk., 8096. Sk., 8097. Sk., 8098. Sk., 8110/2. Sk., 8110/8. Sk., 8314. Sk.), Şirintepe (8123. Sk., 8125. Sk., 8126. Sk., 8128. Sk., 8131. Sk., 8132. Sk., 8135. Sk., 8136. Sk., 8137. Sk., 8138. Sk., 8139. Sk., 8140. Sk., 8141. Sk., 8142. Sk., 8145. Sk., 8149. Sk., 8152. Sk., 8153. Sk., 8154. Sk., 8155. Sk., 8156. Sk., Dere Cd.)
01:00 - 01:15
Ataşehir (8019/21. Sk., 8211/11. Sk., 8211/12. Sk., 8211/14. Sk., 8211/9. Sk., Nazım Hikmet Ran Blv.)
09:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3872792
Dokuz Eylül (695. Sk.)
09:00 - 10:00
Fatih (Atatürk Cd.)
10:00 - 11:00