Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik'in şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 25 Kasım Çarşamba günü İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Sabah saatlerinde başlayacak kesintiler hangi bölgeleri etkileyecek? İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte İzmir'de ilçe ilçe kesinti programı...