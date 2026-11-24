Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını İZSU duyurdu. Peki bugün İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 24 KASIM SALI
BAYINDIR SARIYURT 24.11.2026 saat 10:26 ile 13:26 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA ZAFER 23.11.2026 saat 14:20 ile 16:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ ATATÜRK, CUMHURİYET 24.11.2026 saat 10:15 ile 14:30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA BARBAROS, GAZİ OSMAN PAŞA, RAFET PAŞA 24.11.2026 saat 11:35 ile 13:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 24.11.2026 saat 10:44 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇ AHACIVELİ, KAZIM DİRİK 24.11.2026 saat 10:27 ile 13:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, POLİGON 24.11.2026 saat 11:52 ile 13:52 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ CEVİZALAN 24.11.2026 saat 12:40 ile 14:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.