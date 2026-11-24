Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede, kasten öldürme suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

2 gündür arandığı belirtilen A.K., ekiplerin Gaziemir ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (66) yakalandı. Yapılan kontrollerde A.D.'nin, 4 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 10 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 8 ay 17 gündür arandığı belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan A.D., işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.