Mandalina kokusunun çevreye yayıldığı bu mevsimde yerel üreticilerden mevsimlik ürünler satın almak, bölgenin tarımsal yaşamını tanımak ve Ege'nin doğal lezzetlerini keşfetmek geziye ayrı bir güzellik katıyor.

Gümüldür denildiğinde akla gelen ilk değerlerden biri meşhur Gümüldür mandalinası. Sonbahar ayları, bölgenin narenciye kültürünü yakından tanımak için de güzel bir dönem.

Gümüldür gezisini yalnızca denizle sınırlamak istemeyenler için tarihi bir durak da bulunuyor: Klaros Antik Kenti. Ahmetbeyli yakınlarında bulunan Klaros, antik dönemin önemli kehanet merkezlerinden biri olarak biliniyor. Tarihe meraklı emekliler için kısa bir kültür gezisi yapmak ve bölgenin geçmişini keşfetmek güzel bir seçenek.

Gezi sırasında yerel lokantalarda balık, zeytinyağlı yemekler ve Ege mutfağının mevsimlik lezzetleri de denenebilir. Böylece Gümüldür gezisi yalnızca bir sahil yürüyüşü olmaktan çıkarak kültür, doğa ve gastronomiyi bir araya getiren keyifli bir rotaya dönüşüyor.