İZMİR'İN Konak ilçesinde ambulansın korna çalması nedeniyle başladığı öne sürülen tartışma, yaklaşık 10 dakika sonra saldırıya dönüştü. İddiaya göre, ambulansın yeniden vakaya çıktığı sırada kırmızı ışıkta bekleyen araca saldıran şahıs, ambulansın camını kırarak sürücüyü darp etti. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü 14.40 sıralarında Konak ilçesi Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çift şeritli yolda park edilen araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansın sürücüsü, yolun açılması için korna çaldı. Bunun üzerine ambulans sürücüsü ile yolda bulunan kişiler arasında tartışma yaşandı. İlk tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan taraflar, yaklaşık 10 dakika yeniden karşı karşıya geldi. Saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntü kaydında, ambulansın kırmızı ışıkta beklediği sırada bir kişinin ambulansın camına yumruk attığı, daha sonra iş yerinde bulunan bir kişinin daha ambulansa doğru koşarak saldırı gerçekleştirdiği anlar yer aldı.