İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde polis ekiplerince sera düzeneği kurulan ikamete düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve imalatının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Karabağlar ilçesindeki bir adrese baskın düzenledi. İkamette yapılan aramalarda 61 kök hint keneviri bitkisi, 170 gram esrar maddesi ile kenevir yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitli iklimlendirme ve aydınlatma materyalleri ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.