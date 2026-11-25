İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Kasım ayı olağan toplantısı, Meclis Başkanı Bülent Uçak'ın başkanlığında gerçekleşti. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan'ın ziyaretçi olarak katıldığı meclis toplantısında gıda güvenliği, gıda israfı ve tarım sektörü üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Bülent Uçak, gıdaya erişim ve gıda israfına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 645 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Uçak, bunun dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 8'ine karşılık geldiğini söyledi. Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyar ton tüketilebilir gıdanın israf edildiğini aktaran Uçak, bu israfın yüzde 60'ının hanelerde gerçekleştiğini vurguladı.Türkiye'de her gün 4,7 milyon, yılda 1,7 milyar ekmeğin israf edildiğini belirten Uçak, bu durumun ciddi kaynak kayıplarına yol açtığını ifade etti. İsraf edilen gıdaların üretimi için 235 bin hektar tarım arazisinin, 1,2 milyar metreküp suyun ve 21 bin ton mazotun boşa kullanılmış olduğuna dikkat çeken Uçak, gıda israfının azaltılması için üretimden tüketime kadar bütün aşamalarda bilinçli hareket edilmesi gerektiğini belirterek hanelerin bu konuda önemli sorumluluk taşıdığını söyledi.