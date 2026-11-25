İZMİR Körfezi'nde her gün yolcu taşıyan vapurların bir de su altında çalışan bakım ekibi var. İzdeniz'in dört kişilik dalış ekibi, yılbaşından bu yana filodaki gemiler için 133 dalış yaptı. Gece gelen arıza çağrılarına da yetişen ekip, İzmir Marina'daki havuzlarda özel gereksinimli çocukların suyla tanışmasına ve dalışla ilgili ilk deneyimlerini edinmesine eşlik ediyor. Yeni Asır'a konuşan İzdeniz Dalış Grup Amiri Burak Erdost'un ekibinde Kerim İçer, Kağan Tolgay ve İdris Bedir görev yapıyor. Ekip, yedi arabalı feribot, 15 yolcu gemisi ve gezi amacıyla kullanılan tarihi Bergama Vapuru'ndan oluşan 23 gemilik filonun su altı bakım ve kontrollerini yürütüyor.

2 AYDA BİR RUTİN

Dalgıçların düzenli olarak kontrol ettiği yerlerden biri, gemi makinelerinin soğutulması için deniz suyunun alındığı ve denizcilikte kinistin adı verilen bölüm. Erdost, burada biriken deniz canlılarının su girişini daraltabildiğini, denizdeki bir poşetin de su alımını engelleyebildiğini anlatıyor. Yeterli soğutma suyu gelmeyince makine hararet yapabiliyor. Gövdenin su altında kalan bölümüne tutunan yosun ve diğer canlılar ise geminin hızını etkileyebiliyor. Erdost'un verdiği bilgiye göre gemiler genellikle iki ayda bir bakıma alınıyor. Kışın su soğuyup birikim yavaşladığında bu süre üç aya uzayabiliyor. Bir geminin su altı bakımı, yapılacak işe göre yaklaşık bir buçuk ila iki gün sürüyor. Ekip, su girişlerini ve hareketli parçaları temizliyor, gövdenin su altında kalan bölümünü de kontrol ediyor.

NAKIŞ İŞLER GİBİ...

Erdost'un unutamadığı işlerden biri, bir otomobil lastiğinin arabalı feribotun pervanesiyle çevresindeki koruyucu parça arasına sıkışmasıydı. Erdost'un anlatımına göre lastik, yaklaşık bir santimetrelik aralığa kadar girmişti. Çekerek çıkaramayınca dalgıçlar lastiği küçük parçalar halinde kesmek zorunda kaldı. Erdost'un "nakış işler gibi" diye tarif ettiği çalışma üç gün sürdü. Körfez'de sürüklenen ağlar ve halatlar da ekibi mesai dışında suya indirebiliyor. Bu yüzden planlı bakımın yanı sıra acil çağrılar için de hazır bekliyorlar. Ekip, gemilerin su altında kalan bölümlerinin teknik muayenesi olan sörvey dalışlarını da yapıyor. Bu kontrollerde dalgıcın kamerasından gelen görüntü canlı izleniyor. Gövdenin, boyanın ve hareketli parçaların durumu inceleniyor. Bulgular, geminin çalışmaya devam edip edemeyeceği ya da tersane havuzunda bakıma alınmasının gerekip gerekmediğine ilişkin değerlendirmede kullanılıyor. Erdost, 2026 başından röportaj gününe kadar İzdeniz filosunda 133, İzsu'nun su altı işleri için de 37 dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

ÇOCUKLARIN SUYLA İLK BULUŞMASINDA DA YANLARINDALAR

EKİBİN bir başka çalışma alanı İzmir Marina'daki havuzlar. Dalgıçlar burada sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında özel gereksinimli çocuklara yönelik suyla tanışma ve dalış eğitimi veriyor. Körfez'de gemilerin altında çalışan ekip, havuzda bu kez çocuklara suyla tanışırken ve dalışın ilk adımlarını öğrenirken eşlik ediyor.