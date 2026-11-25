İZMİR'DE 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi. Tören kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından çelenk bırakıldı. Ardından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, siyasi parti temsilcileri, oda ve STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından aday öğretmen ve emekli öğretmen konuşmaları gerçekleştirildi. Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Öğretmen dediğimizde herhangi bir kavramdan, meslekten bahsetmiyoruz. Sadece bilgi veren ya da bir meslek grubu gibi çok basit, yavan, eksik kavramlarla öğretmenliği tarif etmek mümkün değil" dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tarihte iz bırakan, şehit olan öğretmenlerin önemli sözlerini paylaştı. Tören sonunda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi, aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirdi.