İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerini duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ
ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ , ŞAKRAN SAYFİYE 25.11.2026 saat 09:57 ile 11:57 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYINDIR ZEYTİNOVA 25.11.2026 saat 09:41 ile 11:41 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI CENGİZHAN, ÇAY, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 25.11.2026 saat 10:08 ile 13:08 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER 25.11.2026 saat 09:46 ile 12:46 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA ERTUĞRUL, İNKILAP 25.11.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ BEYKÖY 25.11.2026 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA CUMHURİYET, KOZBEYLİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 25.11.2026 saat 08:05 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ALİ FUAT CEBESOY, REFET BELE, TAHSİN YAZICI 25.11.2026 saat 09:02 ile 12:02 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK OSMANİYE 25.11.2026 saat 09:20 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR SIĞACIK 25.11.2026 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA BADEMLER 25.11.2026 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE 25.11.2026 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.