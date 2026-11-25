Alışılmış müzelerin aksine burada eserlere dokunmak serbest! Karşıyaka Örnekköy'de hizmet veren İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi, herkes için erişilebilir sanat anlayışıyla dikkat çekiyor. İşte müzede ziyaretçileri bekleyen deneyim...
KLASİK MÜZE KURALLARI BURADA GEÇERSİZ
Dünyadaki pek çok müzede sanat eserlerine yaklaşmak ya da dokunmak kesin kurallarla yasaklanmışken, İzmir Karşıyaka'da bu anlayış tamamen değişiyor. Örnekköy'de hizmet veren İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi, ziyaretçilerine sanat eserleriyle fiziksel temas kurma imkânı tanıyor.
GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR SANAT
Müzenin en temel amacı, sanatın yalnızca görsel bir deneyim olmaktan çıkıp herkes tarafından hissedilebilmesini sağlamak. Özel olarak hazırlanan ve konumlandırılan modern sanat eserleri sayesinde, özellikle görme engelli bireyler eserlerin formunu, dokusunu ve derinliğini dokunarak keşfedebiliyor.
HER YAŞTAN SANATSEVERE FARKLI BİR DENEYİM
Yalnızca engelli bireyler için değil, sanata farklı bir pencereden bakmak isteyen tüm ziyaretçiler için kapıları açık olan müze, duyusal farkındalığı artıran bir ortam sunuyor. Ziyaretçiler eserlerin yüzeyindeki detayları hissederek sanatçının üretim sürecine daha yakından tanıklık etme fırsatı buluyor.
KARŞIYAKA'NIN KÜLTÜR VE SANAT ROTASINDAKİ ÖZEL DURAK
Engelsiz yaşam ve erişilebilir kültür-sanat projeleri kapsamında İzmir'in dikkat çeken mekânları arasında yer alan müze, yıl boyunca düzenlenen farklı sergiler ve etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlıyor. Karşıyaka Örnekköy'de bulunan müze, kentte sanatı herkesle buluşturan özel duraklardan biri olarak öne çıkıyor.
GİRİŞ ÜCRETSİZ, HAFTA İÇİ ZİYARETE AÇIK
İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi'ne giriş ücretsiz. Müze, yayımlanan bilgilere göre hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Özellikle kalabalık bir grupla gitmeyi planlayanlar veya erişim koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler, ziyaret öncesinde telefonu arayabilir.