KLASİK MÜZE KURALLARI BURADA GEÇERSİZ Dünyadaki pek çok müzede sanat eserlerine yaklaşmak ya da dokunmak kesin kurallarla yasaklanmışken, İzmir Karşıyaka'da bu anlayış tamamen değişiyor. Örnekköy'de hizmet veren İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanatlar Müzesi, ziyaretçilerine sanat eserleriyle fiziksel temas kurma imkânı tanıyor.

GÖRME ENGELLİ BİREYLER İÇİN ERİŞİLEBİLİR SANAT

Müzenin en temel amacı, sanatın yalnızca görsel bir deneyim olmaktan çıkıp herkes tarafından hissedilebilmesini sağlamak. Özel olarak hazırlanan ve konumlandırılan modern sanat eserleri sayesinde, özellikle görme engelli bireyler eserlerin formunu, dokusunu ve derinliğini dokunarak keşfedebiliyor.



HER YAŞTAN SANATSEVERE FARKLI BİR DENEYİM

Yalnızca engelli bireyler için değil, sanata farklı bir pencereden bakmak isteyen tüm ziyaretçiler için kapıları açık olan müze, duyusal farkındalığı artıran bir ortam sunuyor. Ziyaretçiler eserlerin yüzeyindeki detayları hissederek sanatçının üretim sürecine daha yakından tanıklık etme fırsatı buluyor.