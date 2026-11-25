İZMİR'İN üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), 2026 yılını üretim altyapısını güçlendiren yatırımların, çevre odaklı projelerin ve toplumsal fayda sağlayan çalışmaların öne çıktığı bir dönem olarak geçiriyor. İAOSB'nin 2026 yılındaki önemli gelişmelerinden biri, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni oldu. Haziran ayında düzenlenen törende, Bölgenin çevre altyapısını güçlendiren Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma Tesisi ile saha hizmetlerinin daha etkin yürütülmesini sağlayan Depo ve Hizmet Binası hizmete açıldı.

ATIKSUDA YENİ DÖNEM

Yaklaşık 110 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma Tesisi, arıtma sürecinde ortaya

çıkan çamurun daha verimli yönetilmesini ve ekonomik değere dönüştürülmesini sağlamak üzere tasarlandı. Termal kurutma işlemiyle çamurun kuruluk oranının yüzde 85 seviyesine çıkarılması, elde edilen ürünün lisanslı firmalar aracılığıyla çimento sektöründe alternatif yakıt olarak değerlendirilmesi hedefleniyor. Böylece çevre koruma, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi hedefleri aynı yatırımda buluşuyor. Sanayinin sürdürülebilirliği açısından stratejik önem taşıyan su yönetimi, İAOSB'nin yatırım gündemindeki öncelikli başlıklardan biri olmayı sürdürüyor. 9 milyon Euro tutarındaki Dünya Bankası kredi destekli finansmanıyla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda açılışına hazırlanılan İAOSB Atıksu Geri Kazanım Tesisi, Bölgenin su kaynaklarını daha verimli kullanmasına yönelik önemli bir altyapı yatırımı olarak öne çıkıyor.