112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, Gökhan Özdemir kendisini içeri kilitlemesi sebebiyle içeri giremedi. Şahıs daha sonra, çocuklarının çıkmasına izin verdi. Üç çocuk polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkartıldı.