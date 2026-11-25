1994 yılında Kütahya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Ustaoğlu, kaymakam adaylığı stajı sırasında 8 ay İngiltere'de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.

1968 yılında Düzce'de doğan, evli, 3 çocuk ve 1 torun sahibi Ustaoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu.

İSMAİL USTAOĞLU NERELİ?

İsmail Ustaoğlu, Düzcelidir. 1968 yılında Düzce'de dünyaya gelen Ustaoğlu, ilk ve orta öğrenimini de memleketinde tamamladı.

İZMİR'İN YENİ VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Meslek hayatı boyunca Rize'nin Hemşin, Van'ın Saray, Sivas'ın Hafik, Konya'nın Cihanbeyli ve Bilecik'in Osmaneli ilçelerinde kaymakamlık yapan Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2016 yılında Bayburt Valiliği'ne atanan Ustaoğlu, 2017-2018 yıllarında Bitlis Valisi, 2018-2023 yıllarında Trabzon Valisi olarak görev yaptı.