Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle, çok sayıda ilin valisi değişti.
Kararnameyle, İzmir Valiliği'ne Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu atandı. İzmir Valisi Süleyman Elban ise Mardin Valiliği görevine getirildi.
İZMİR'İN YENİ VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU KİMDİR?
1968 yılında Düzce'de doğan, evli, 3 çocuk ve 1 torun sahibi Ustaoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1992 yılında mezun oldu.
1994 yılında Kütahya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Ustaoğlu, kaymakam adaylığı stajı sırasında 8 ay İngiltere'de dil eğitimi aldı ve mesleki incelemelerde bulundu.
İSMAİL USTAOĞLU NERELİ?
İsmail Ustaoğlu, Düzcelidir. 1968 yılında Düzce'de dünyaya gelen Ustaoğlu, ilk ve orta öğrenimini de memleketinde tamamladı.
İZMİR'İN YENİ VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
Meslek hayatı boyunca Rize'nin Hemşin, Van'ın Saray, Sivas'ın Hafik, Konya'nın Cihanbeyli ve Bilecik'in Osmaneli ilçelerinde kaymakamlık yapan Ustaoğlu, İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı ile Strateji Geliştirme Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2016 yılında Bayburt Valiliği'ne atanan Ustaoğlu, 2017-2018 yıllarında Bitlis Valisi, 2018-2023 yıllarında Trabzon Valisi olarak görev yaptı.
İSMAİL USTAOĞLU İZMİR VALİSİ OLARAK ATANDI
9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Balıkesir Valiliği görevine getirilen Ustaoğlu, son kararnameyle İzmir'in yeni valisi oldu.