İzmir'de hafta sonu mutfakları tatlı bir telaş sarıyor. Özellikle ailece bir araya gelinen günlerde hazırlanan cevizli çörek, hem kahvaltı sofralarına hem de çay saatlerine lezzet katıyor. Fırında pişerken etrafa yayılan mis gibi kokusuyla ev halkını mutfağa toplayan bu özel lezzet, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin beğenisini kazanıyor. Peki, dışı nar gibi kızaran, içi yumuşacık kalan İzmir cevizli çörek nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım hazırlanışı…
İZMİR CEVİZLİ ÇÖREK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz cevizli çörek için ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:
Hamuru için:
1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı ılık su
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 paket instant maya
1 yemek kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)
4-4,5 su bardağı un
Cevizli iç harcı için:
1,5 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi
2 yemek kaşığı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı karabiber
İsteğe bağlı bir miktar kekik
Üzeri için:
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı süt
Susam veya çörek otu
İZMİR CEVİZLİ ÇÖREK NASIL YAPILIR?
Öncelikle ılık süt, ılık su, şeker ve mayayı geniş bir yoğurma kabına alın. Birkaç dakika bekledikten sonra sıvı yağ, yumurta akı ve tuzu ilave edin.
Unu kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak, ele hafif yapışan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini kapatarak yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakın.
Diğer tarafta çekilmiş ceviz içini sıvı yağ veya eritilmiş tereyağıyla karıştırın. Arzuya göre pul biber, karabiber ve kekik ilave ederek iç harcını hazırlayın.
Mayalanan hamuru tezgâha alın ve bezelere ayırın. Her bezeyi dikdörtgen şeklinde açarak üzerine cevizli harçtan yayın. Hamuru rulo şeklinde sarıp kendi etrafında dolayarak çörek şekli verin.
Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine yerleştirdiğiniz çöreklerin üzerine yumurta sarısı ve süt karışımını sürün. Susam veya çörek otu serpiştirerek önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.
CEVİZLİ ÇÖREĞİN LEZZETİNİ ARTIRAN PÜF NOKTALARI
İzmir cevizli çöreğinin lezzetini belirleyen en önemli ayrıntı, hamurun kıvamı ve cevizli iç harcının doğru hazırlanmasıdır. Hamurun fazla sert olmaması, çöreğin piştikten sonra da yumuşak kalmasını sağlar.
Cevizleri çok fazla un haline getirmeden hafif iri taneli bırakın.
Hamurun yeterince mayalanmasına özen gösterin.
İç harca tereyağı ekleyerek daha yoğun bir aroma elde edebilirsiniz.
Çörekleri fırına vermeden önce 10-15 dakika tepside dinlendirin.
Fırından çıkan çöreklerin üzerini temiz bir bezle örterek birkaç dakika bekletin.
HAFTA SONU SOFRALARININ YENİ FAVORİSİ OLUYOR!
Fırından çıkar çıkmaz mutfağı saran ceviz kokusu, bu çöreği yalnızca bir hamur işi olmaktan çıkarıp ailece paylaşılan keyifli bir lezzete dönüştürüyor. Yanında sıcak çay, peynir ve zeytinle servis edilen İzmir cevizli çöreği, özellikle hafta sonu kahvaltılarında ve misafir ağırlarken sofraların başköşesine yerleşiyor. Çocukların bir dilim daha istediği, misafirlerin tarifini sorduğu bu nefis lezzeti siz de evinizde deneyebilirsiniz.