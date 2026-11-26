İzmir'de hafta sonu mutfakları tatlı bir telaş sarıyor. Özellikle ailece bir araya gelinen günlerde hazırlanan cevizli çörek, hem kahvaltı sofralarına hem de çay saatlerine lezzet katıyor. Fırında pişerken etrafa yayılan mis gibi kokusuyla ev halkını mutfağa toplayan bu özel lezzet, çocuklardan yetişkinlere kadar herkesin beğenisini kazanıyor. Peki, dışı nar gibi kızaran, içi yumuşacık kalan İzmir cevizli çörek nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım hazırlanışı…