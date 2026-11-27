İZMİR'DE haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı. Kasten öldürme, basit yaralama, kasten yaralama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından toplam 9 yıl 29 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıl 8 aydır aranan Y.Ç., hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.B. ve kasten yaralama suçundan 15 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edilen T.A. mahkemeye sevk edildi.