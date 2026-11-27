İZMİR Doğalgaz, Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlediği kan bağışı organizasyonunda çalışanlarını ve vatandaşları iyilik hareketinin bir parçası olmaya davet etti. İzmir Doğalgaz Genel Müdürlük binası önünde konumlandırılan Türk Kızılay kan bağışı aracı, şirket çalışanlarının yanı sıra çeşitli işlemlerini gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlük binasında bulunan abone merkezine gelen vatandaşları da ağırladı. YAŞAMIN BİR PARÇASI

GÖNÜLLÜ bağışçıların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kan bağışının hayat kurtarmadaki önemine dikkat çekildi. "Bir Bağış, Üç Fidan, Üç Can" temasıyla düzenlenen organizasyonda, kan bağışının insan hayatına sağladığı fayda, çevresel duyarlılıkla bir araya getirildi. Türk Kızılay tarafından yürütülen çalışma kapsamında, kan bağışında bulunan her gönüllü adına üç fidan dikilerek doğaya katkı sağlanıyor. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Dr. Ahmet Yetik, "Bir gün hepimizin veya sevdiklerimizin kana ihtiyaç duyabileceğini unutmamalıyız. Bu nedenle kan bağışını yalnızca belirli dönemlerde hatırlanan bir sorumluluk olarak değil, toplumsal yaşamın bir parçası olarak görmeliyiz" dedi.