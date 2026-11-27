AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, kentte yeni yıl itibarıyla uygulanacak su tarifesi indirimine ilişkin yaptığı açıklamada, İzmir'in artık Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanan şehir olmaktan çıktığının altını çizdi. İnan, "1 Ocak'tan itibaren ilk 10 metreküpte su indirimi, konutlarda yüzde 63'e, iş yerlerinde yüzde 70'e varacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İzmir için çok çalışma vakti" ifadelerini kullandı.