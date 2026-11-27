Son dakika İzmir haberleri... İZSU'dan 27 Kasım Cuma uyarısı geldi. İzmir'de ana boru arızaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde saatler sürecek su kesintileri yaşanıyor. Musluklar ne zaman açılacak, hangi bölgeler etkilendi? İşte İZSU'nun açıkladığı son kesinti listesi...

