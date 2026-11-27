Son dakika İzmir haberleri... İZSU'dan 27 Kasım Cuma uyarısı geldi. İzmir'de ana boru arızaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde saatler sürecek su kesintileri yaşanıyor. Musluklar ne zaman açılacak, hangi bölgeler etkilendi? İşte İZSU'nun açıkladığı son kesinti listesi...
BAYRAKLI ADALET27.11.2026 saat 10:10 ile 13:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI ALPASLAN, CENGİZHAN, ÇİÇEK, FUAT EDİP BAKSI, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE27.11.2026 saat 10:08 ile 14:10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA HACIVELİ, KAZIM DİRİK27.11.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENDERES GÖRECE CUMHURİYET27.11.2026 saat 10:03 ile 13:03 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN YEŞİL PINAR27.11.2026 saat 08:37 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR TEPECİK27.11.2026 saat 10:08 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME MUSALLA27.11.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.