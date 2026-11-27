İzmir'de emeklilere doğal kaplıca! Suya giren şaşırıyor! Ne spa ne de termal otel: İzban'a binen o ilçeye gidiyor

İzmir haberleri... Ege'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan İzmir, yalnızca masmavi koyları ve sahilleriyle değil, termal su kaynaklarıyla da ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor. İzmir'in Dikili ilçesindeki Bademli Deniz Ilıcası ise deniz suyuyla doğal sıcak suyun buluştuğu sıra dışı noktalar arasında yer alıyor. Antik dönemlerden bu yana bilinen kaynak, özellikle kalabalık tatil merkezlerinden uzaklaşmak, doğayla baş başa kalmak ve sakin bir Ege gezisi yapmak isteyenlerin keşfedebileceği adreslerden biri. İşte emeklilerin içini ısıtan o rota...

Çevresinde büyük otel ve spa tesislerinin bulunmaması, Bademli Deniz Ilıcası'nı doğal atmosferini koruyan farklı bir gezi noktası haline getiriyor. Bu özelliğiyle gösterişli tatil tesislerinden ziyade sade, sakin ve doğayla iç içe bir ortam arayanlara hitap ediyor.

Zeytinliklerin arasından geçilerek ulaşılan ılıcada, denizin içinden yükselen sıcak su kaynakları bulunuyor. Kaynak suyunun sıcaklığının yaklaşık 65 dereceye kadar çıkabildiği, denizle karıştığı bölgelerde ise sıcaklığın yaklaşık 42 derece olduğu belirtiliyor.

Dikili'ye bağlı Bademli Mahallesi yakınlarında bulunan Bademli Deniz Ilıcası, doğal yapısıyla bölgedeki diğer plajlardan ayrılıyor. Eski adıyla Aiolis Ilıcası olarak da bilinen kaynak, deniz kıyısında ve Kalem Adası çevresinde konumlanıyor.

EMEKLİLERİN VE DOĞAL GEZİ SEVENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Ege'de uygun bütçeli, sakin ve yorucu olmayan gezi rotaları arayanlar için Dikili ve çevresi alternatifler arasında yer alıyor. Özellikle emeklilerin tercih edebileceği bu bölgede deniz havası almak, köy atmosferini yaşamak ve doğal güzellikleri keşfetmek mümkün.

Bademli Deniz Ilıcası'nı farklı kılan en önemli özelliklerden biri de denizle termal suyun aynı noktada buluşması. Klasik kaplıca tesislerinden farklı olarak doğal kıyı ortamında bulunan kaynak, ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

Ancak bölgenin doğal ve tesisleşmemiş yapısı nedeniyle ziyaretçilerin hazırlıklı gitmesi gerekiyor. Düzenli kaplıca tesisi, soyunma kabini ve benzeri imkânlar bekleyenlerin bu durumu göz önünde bulundurması önem taşıyor. Ayrıca kaynak suyunun çok sıcak olabilmesi nedeniyle doğrudan kaynağa girilmemesi gerekiyor.