İzmir haberleri... Ege'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan İzmir, yalnızca masmavi koyları ve sahilleriyle değil, termal su kaynaklarıyla da ziyaretçilerine farklı deneyimler sunuyor. İzmir'in Dikili ilçesindeki Bademli Deniz Ilıcası ise deniz suyuyla doğal sıcak suyun buluştuğu sıra dışı noktalar arasında yer alıyor. Antik dönemlerden bu yana bilinen kaynak, özellikle kalabalık tatil merkezlerinden uzaklaşmak, doğayla baş başa kalmak ve sakin bir Ege gezisi yapmak isteyenlerin keşfedebileceği adreslerden biri. İşte emeklilerin içini ısıtan o rota...
DENİZİN İÇİNDEN SICAK SU ÇIKIYOR
Dikili'ye bağlı Bademli Mahallesi yakınlarında bulunan Bademli Deniz Ilıcası, doğal yapısıyla bölgedeki diğer plajlardan ayrılıyor. Eski adıyla Aiolis Ilıcası olarak da bilinen kaynak, deniz kıyısında ve Kalem Adası çevresinde konumlanıyor.
Zeytinliklerin arasından geçilerek ulaşılan ılıcada, denizin içinden yükselen sıcak su kaynakları bulunuyor. Kaynak suyunun sıcaklığının yaklaşık 65 dereceye kadar çıkabildiği, denizle karıştığı bölgelerde ise sıcaklığın yaklaşık 42 derece olduğu belirtiliyor.
Çevresinde büyük otel ve spa tesislerinin bulunmaması, Bademli Deniz Ilıcası'nı doğal atmosferini koruyan farklı bir gezi noktası haline getiriyor. Bu özelliğiyle gösterişli tatil tesislerinden ziyade sade, sakin ve doğayla iç içe bir ortam arayanlara hitap ediyor.
EMEKLİLERİN VE DOĞAL GEZİ SEVENLERİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR
Ege'de uygun bütçeli, sakin ve yorucu olmayan gezi rotaları arayanlar için Dikili ve çevresi alternatifler arasında yer alıyor. Özellikle emeklilerin tercih edebileceği bu bölgede deniz havası almak, köy atmosferini yaşamak ve doğal güzellikleri keşfetmek mümkün.
Bademli Deniz Ilıcası'nı farklı kılan en önemli özelliklerden biri de denizle termal suyun aynı noktada buluşması. Klasik kaplıca tesislerinden farklı olarak doğal kıyı ortamında bulunan kaynak, ziyaretçilerine alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.
Ancak bölgenin doğal ve tesisleşmemiş yapısı nedeniyle ziyaretçilerin hazırlıklı gitmesi gerekiyor. Düzenli kaplıca tesisi, soyunma kabini ve benzeri imkânlar bekleyenlerin bu durumu göz önünde bulundurması önem taşıyor. Ayrıca kaynak suyunun çok sıcak olabilmesi nedeniyle doğrudan kaynağa girilmemesi gerekiyor.
İZBAN VE TOPLU TAŞIMAYLA NASIL GİDİLİR?
Bademli Deniz Ilıcası'na ulaşmak isteyen İzmirliler için toplu taşıma da değerlendirilebilecek seçenekler arasında. İzmir'den İZBAN kullanılarak Aliağa'ya ulaşılabilir. Aliağa'dan Dikili yönüne devam eden otobüs veya minibüs bağlantılarıyla ilçe merkezine geçilebilir.
Dikili merkezinden Bademli yönüne hareket eden yerel ulaşım seçenekleriyle köye yaklaşmak mümkün. Ancak ılıcanın bulunduğu sahil kesimine doğrudan toplu taşıma bağlantısı bulunmayabileceğinden son bölüm için önceden ulaşım planı yapmak gerekiyor.
Bademli'ye ulaşan ziyaretçiler, ılıca gezisinin ardından köy çevresini keşfedebilir, Ege'nin sakin sahillerinde vakit geçirebilir ve Dikili merkezde deniz manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu atabilir.