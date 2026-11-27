Yeni yıl heyecanının kendini hissettirmeye başladığı aralık ayında, İzmirli vatandaşların mutfaklarında da tatlı bir telaş yaşanıyor. Özellikle yılbaşı öncesinde çocuklarla birlikte hazırlanan, çay ve kahve saatlerinde misafirlere ikram edilen tarçınlı yılbaşı kurabiyesi, hem pratik hazırlanışı hem de enfes kokusuyla dikkat çekiyor. Yıldız, çam ağacı ve kar tanesi şekilleriyle yılbaşı ruhunu sofralara taşıyan bu özel tarif, evde yeni yıl atmosferi oluşturmak isteyenlerin favorisi olmaya aday. Peki, tam kıvamında, ağızda dağılan tarçınlı yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktalarıyla adım adım tarif…
TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
İzmir'de aralık ayının sevilen ev lezzetlerinden biri olmaya aday bu kurabiyeyi hazırlamak için kolayca bulunabilen malzemeler yeterli oluyor.
Malzemeler:
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 adet yumurta
Yarım su bardağı pudra şekeri
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tarçın
1 çay kaşığı toz zencefil (isteğe bağlı)
1 paket vanilin
Yarım paket kabartma tozu
2,5-3 su bardağı un (kontrollü eklenmeli)
Üzeri için:
Pudra şekeri
İsteğe bağlı eritilmiş çikolata
Renkli pasta süsleri
AĞIZDA DAĞILAN TARÇINLI YILBAŞI KURABİYESİ NASIL YAPILIR?
Öncelikle oda sıcaklığındaki tereyağı geniş bir yoğurma kabına alınır. Üzerine pudra şekeri, yumurta ve sıvı yağ eklenerek bütün malzemeler güzelce karıştırılır. Ardından tarçın, isteğe bağlı zencefil, vanilin ve kabartma tozu ilave edilir.
Un, karışıma azar azar eklenerek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edilinceye kadar yoğrulur. Hazırlanan hamur streç filme sarılarak buzdolabında yaklaşık 20-30 dakika dinlendirilir.
Dinlenen hamur, hafif unlanmış tezgahta merdane yardımıyla yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açılır. Yılbaşı ruhunu yansıtmak isteyenler yıldız, çam ağacı, kalp ve kar tanesi şeklindeki kalıplarla hamurlara şekil verebilir.
Şekillendirilen kurabiyeler yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika, kenarları hafif renk alana kadar pişirilir. Fırından çıkarılan kurabiyeler soğuduktan sonra pudra şekeriyle süslenerek servise hazır hale getirilir.
İZMİR'DE YILBAŞI SOFRALARININ GÖZDESİ OLMAYA ADAY! PÜF NOKTALARI NELER?
Tarçınlı yılbaşı kurabiyesinin hem lezzetli hem de kıvamında olması için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle hamura un eklerken ölçülü davranmak büyük önem taşıyor. Fazla un kullanılması kurabiyelerin sertleşmesine neden olabilir. Bu nedenle yumuşak kıvamlı bir hamur elde etmek, ağızda dağılan sonuç için önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
Kurabiyelerin fırında fazla tutulmaması da dikkat edilmesi gereken noktalar arasında bulunuyor. Fırından ilk çıktığında yumuşak görünen kurabiyeler soğudukça sertleşerek ideal kıvamına ulaşıyor.
Özellikle çocuklarla birlikte hazırlanırken kurabiyelerin üzeri eritilmiş çikolata, renkli şekerlemeler ve pudra şekeriyle süslenebiliyor. Böylece mutfakta keyifli bir aile etkinliği ortaya çıkarken ortaya çıkan lezzet de misafir sofralarının gözdesi oluyor.