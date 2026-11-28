İZMİR'DE bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için Balçova Kent Ormanı'nda yürüyüş düzenlendi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "İzmir'de Sağlıklı Yaşam Ligi" projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe 2 bin öğretmen, öğrenci, okul yöneticisi, ilçe yöneticisi, Yeşilay temsilcisi ve vatandaş katıldı. Öğrencilerin 'Bağımsızlık ruhumuzda var' sloganları attığı yürüyüşte konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Çocuklar ve gençlerin hiçbir bağımlılığın esiri olmadığı, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğin inşası için çalışıyoruz" dedi.