İZMİR Bakırçay Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, 2026-2027 döneminde etkisini sürdürmesi beklenen El Nino iklim olayının tarihi ölçekte güçlü bir seviyeye ulaşabileceğini belirterek, "Özellikle tropikal Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu kesimlerinde deniz yüzeyi sıcaklıkları normal değerlerin oldukça üzerine çıkmış durumda" dedi. Tağıl, "El Nino, yıllık küresel ortalama sıcaklıkları yaklaşık 0,1-0,2 derece artırabilmektedir. Bu nedenle, 2027 yılında da küresel sıcaklıkların yüksek seviyelerde seyretmesini bekliyoruz" diye konuştu. Tağıl, El Nino etkisiyle 2027'nin dünyanın en sıcak yıllarından biri olmasının beklendiği ve yeni küresel sıcaklık rekorlarıyla karşılaşılabileceği öngörüsünü paylaştı.