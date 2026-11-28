İZMİR Vali Kazım Paşa Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni Selda Sungun, kızı Sadem Atik ile öğrencisi Sevda Azra Dursun'u gönüllü olarak mangala ve akıl zeka oyunları turnuvalarına hazırladı. Pandemide aile içi etkinlik olarak başlayan oyun tutkusu, zamanla turnuvalara uzanan başarı hikayesine dönüştü. Sungun'un çalıştırdığı iki öğrenci de 'İzmir Zeka Oyunları Projesi' Zeka Oyunları Turnuvası'nda il birincisi oldu.

HEDEF ÜLKE BİRİNCİLİĞİ

Selda Sungun, "Bu zeka oyununun öğretmen olarak çocuklarda problem çözme, sabır, dikkat konularında da çok faydalı olduğunu gördüm ve okullar açıldığında öğrencilerime de öğretmeye başladım. Aile içi etkinlik olarak başlattığımız keyif verici oyunumuz zamanla Sadem ve Sevda ile turnuvalara giden büyük bir başarıya dönüştü. Bundan çok gururluyuz. Birisi kızım, birisi öğrencim olması ayrıca beni çok gururlandırdı" dedi. Öğrencisi Sevda'nın çok çalışkan ve başarılı olduğunu söyleyen Sungun, "Benimle ve kızımla birlikte gecesini, gündüzüne katıp çalıştı. Bunun üzerine başarı elde ettik. Daha sonra yolumuza bu şekilde devam etmeye karar verdik. Sevda öğrencim ama kendi kızımdan hiçbir zaman ayırt etmedim. Turnuvalara ikisini birlikte hazırladım. Yeri geldi turnuvalarda rakip oldular. Kendi kızım ikinci olurken, Sevda birinci oldu. Bazen kızım birinci oldu, Sevda ikinci oldu. Bu yönden çok mutluyuz" dedi. Sevda Azra Dursun ise, "Öğretmenimin desteği hep arkamızda oldu. Hep bizi çalıştırdı. Gecesini gündüzüne katarak bizi bu günlere getirdi ve birlikte çok güzel başarılar elde ettik. O nedenle çok mutluyum" diye konuştu. Selda Sungun'un kızı Sadem Atik de Sevda ile çalışırken hep birinci olacaklarına inandıklarını belirtip, "Hedefimiz zeka oyunlarında Türkiye birinciliği. Bunun için de çok sıkı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.