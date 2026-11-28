Tarihi yaklaşık 150 yıl öncesine uzanan ve 2017 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "İzmir Kumrusu" adıyla tescillenen kumru ekmeğinin içerisine İzmir Tulum Peyniri, domates, biber konulup hazırlanarak soğuk servis edilen veya kömürde pişirilmiş sucuk, salam ve kaşar peyniri ile domatesin konulup hazırlanarak sıcak servis edilen üründür. Adını ekmeğin şeklinin kumru kuşunu andırmasından alan İzmir Kumrusu İzmirliler hem kahvaltı, hem öğle yemeği, hem akşam yemeği, hem de ara öğün niyetine tüketmektedir.

Denize kıyısı olan hemen her şehirde olduğu gibi İzmir'de de midyenin en tazesini bulabilmek mümkün. İzmir midyesinin diğerlerinden farkı ise daha küçük olması ve soğuk yenmesidir. Ayrıca içinde tarçın, kuş üzümü ve çam fıstığı yerine sadece karabiber ekleyerek yenmektedir. İzmir'de yapılan midye çok pişmiş pirinçle de yapılmadığından eti de daha diridir.

İzmir'de günün her saati, özellikle de geceleri kokoreç satan seyyar arabaları her yerde görebilirsiniz. Fakat İzmir'de yiyeceğiniz kokoreç, bildiğiniz kokoreçten biraz farklıdır. Ekmeğe kaşıkla konan, sacda veya tavada pişen, domatesli ince kıyılmış kokoreçlerin aksine İzmir kokoreci iri dilimlidir. Kömürde pişen bütün kokoreç, ekmek içinde bıçakla kesilerek ve üzerine kimyon dökülerek hazırlanmaktadır.

Söğüş

Eğer sakatat seviyorsanız İzmir'de mutlaka tatmanız gereken bir başka sokak lezzeti de söğüş. Söğüş hazırlanırken kellenin dil, yanak, beyin gibi kısımları küçük parçalara kesilerek lavaş ile dürülmekte, üzerine isteğe göre bol kimyon, pul biber, maydanoz, domates ve soğan konmaktadır. Sakatatlar pişmiş ama soğuk bir biçimde yenir. Tilkilik, Kemeraltı ve Bostanlı başta olmak üzere İzmir'in hemen her köşesinde söğüşün en lezzetlisini bulabilirsiniz.

Lokma

İzmir'den çıkmış en ünlü tatlı olan lokma, kızgın ateşte kızartılan hamur parçalarının üzerine şerbet dökülerek hazırlanmaktadır. İzmir lokması 2017 yılında coğrafi işaret ile tescillenmiştir. Yakın dönemde başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılan lokma İzmirliler için gündelik hayatın bir parçasıdır. Zira İzmir sokaklarında yürürken hayır için kurulan lokma tezgâhlarında bu lezzetli ve pratik tatlıyı ücretsiz bir şekilde yemek mümkün.