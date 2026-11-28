Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in gastronomi haritası sokaklarda gizli! Seyyar satıcılardan ve yerel fırınlardan alabileceğiniz, şehre özgü en ünlü 10 lezzeti keşfetmeye hazır olun. İşte o damak çatlatan duraklar...
Boyoz
Boyoz neredeyse 500 yıllık bir tarihiyle İzmir'in en ünlü lezzetlerinden biridir. 2017 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından coğrafi işaret ile tescillenen boyoz; buğday unu, su ve tuz ile hazırlanan hamurdan koparılan yuvarlak parçaların pişirilmesiyle yapılmaktadır. Şehrin her köşesindeki seyyar satıcılar ve fırınlarda satılan boyozun özellikle Alsancak'taki tarihi fırınlarda sadece sade değil, pırasalı, patlıcanlı, enginarlı, peynirli, otlu ve bol tahinli halini de bulabilmeniz mümkün.
Gevrek
İzmir'in bir başka lezzeti olan gevrek, Türkiye'de genelde simitle karıştırılsa da aslında simitten biraz daha farklı bir lezzettir. Gevreğin simitten temel farkı yapım aşamasında ortaya çıkmaktadır. Simit, üzerine pekmez dökülüp susamlanarak fırınlanırken, gevrek hamur haldeyken öncelikle kızgın pekmez dolu bir kaba batırılıp kısa süreliğine kızartılmaktadır. Bu işlemin ardından susamlanıp fırınlanan gevrek böylece simide göre daha çıtır bir form kazanmaktadır. İzmir Gevreği 2021 yılında coğrafi işaret ile tescillenmiştir.
Kumru
Tarihi yaklaşık 150 yıl öncesine uzanan ve 2017 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "İzmir Kumrusu" adıyla tescillenen kumru ekmeğinin içerisine İzmir Tulum Peyniri, domates, biber konulup hazırlanarak soğuk servis edilen veya kömürde pişirilmiş sucuk, salam ve kaşar peyniri ile domatesin konulup hazırlanarak sıcak servis edilen üründür. Adını ekmeğin şeklinin kumru kuşunu andırmasından alan İzmir Kumrusu İzmirliler hem kahvaltı, hem öğle yemeği, hem akşam yemeği, hem de ara öğün niyetine tüketmektedir.
Kokoreç
İzmir'de günün her saati, özellikle de geceleri kokoreç satan seyyar arabaları her yerde görebilirsiniz. Fakat İzmir'de yiyeceğiniz kokoreç, bildiğiniz kokoreçten biraz farklıdır. Ekmeğe kaşıkla konan, sacda veya tavada pişen, domatesli ince kıyılmış kokoreçlerin aksine İzmir kokoreci iri dilimlidir. Kömürde pişen bütün kokoreç, ekmek içinde bıçakla kesilerek ve üzerine kimyon dökülerek hazırlanmaktadır.
Midye
Denize kıyısı olan hemen her şehirde olduğu gibi İzmir'de de midyenin en tazesini bulabilmek mümkün. İzmir midyesinin diğerlerinden farkı ise daha küçük olması ve soğuk yenmesidir. Ayrıca içinde tarçın, kuş üzümü ve çam fıstığı yerine sadece karabiber ekleyerek yenmektedir. İzmir'de yapılan midye çok pişmiş pirinçle de yapılmadığından eti de daha diridir.
Söğüş
Eğer sakatat seviyorsanız İzmir'de mutlaka tatmanız gereken bir başka sokak lezzeti de söğüş. Söğüş hazırlanırken kellenin dil, yanak, beyin gibi kısımları küçük parçalara kesilerek lavaş ile dürülmekte, üzerine isteğe göre bol kimyon, pul biber, maydanoz, domates ve soğan konmaktadır. Sakatatlar pişmiş ama soğuk bir biçimde yenir. Tilkilik, Kemeraltı ve Bostanlı başta olmak üzere İzmir'in hemen her köşesinde söğüşün en lezzetlisini bulabilirsiniz.
Lokma
İzmir'den çıkmış en ünlü tatlı olan lokma, kızgın ateşte kızartılan hamur parçalarının üzerine şerbet dökülerek hazırlanmaktadır. İzmir lokması 2017 yılında coğrafi işaret ile tescillenmiştir. Yakın dönemde başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'ye yayılan lokma İzmirliler için gündelik hayatın bir parçasıdır. Zira İzmir sokaklarında yürürken hayır için kurulan lokma tezgâhlarında bu lezzetli ve pratik tatlıyı ücretsiz bir şekilde yemek mümkün.
Torpil
Torpil, İzmir'deki hemen her pastanede bulabileceğiniz, üzerine kar yağmış gibi duran içi muhallebili, koni şeklinde bir tatlıdır. Milföye benzer bir hamurun içine krema koyulup üzerine pudra şekeri serpiştirilerek hazırlanan torpile İzmirliler külah pasta da demektedir.
Şambali
Sokakta seyyar satıcıların yağlı kâğıtlara sararak sattığı Şambali (diğer adlarıyla Şam tatlısı veya şambalı), İzmir'in bir başka ünlü lezzetidir. Revaniye benzeyen şambali de irmikle yapılmaktadır ve revaniye kıyasla daha az şerbetlidir. Ayrıca şambalide yumurta, un ve yağ da bulunmamaktadır. İzmir Şambalisi 2016 yılında coğrafi işaret ile tescillenmiştir. Şambalinin üzerine dilerseniz yer fıstığı, fındık veya badem koyabilirsiniz. Seyyar satıcılar haricinde lezzetli bir şambali yemek istiyorsanız Karşıyaka veya Kemeraltı Hisarönü'ne de uğrayabilirsiniz.
Sübye şerbeti
Sübye şerbeti, İzmir'in unutulmaya yüz tutmuş ancak hâlâ tadabileceğiniz sokak lezzetlerinden biridir. Sefarad mutfağına ait bu 500 yıllık içecek, kurutulmuş kavun çekirdeklerinden yapılmaktadır. Şerbetçilerde bir yıl önceden kurutulan kavun çekirdeklerinin, macun haline getirilip biraz su ile süzülmesiyle hazırlanmaktadır. Boza kıvamındaki sübye şerbeti, yüksek miktarda A vitamini ve potasyum içermektedir. Kavun kokulu bu ferah içecek, yazın buzla servis edilmektedir.