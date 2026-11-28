İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde günlerdir toplanmadığı belirtilen çöpler vatandaşların tepkisine neden olurken, sosyal medya içerik üreticisi Kadir Bilgetekin, yaşanan soruna dikkat çekmek için farklı bir protesto başlattı. Biriken çöp yığınlarının önüne sandalye koyarak oturan Bilgetekin, yaklaşık 40 gündür çektiği videolarla mahalledeki temizlik sorununu gündemde tutmaya çalıştığını belirterek, bugüne kadar konuya ilişkin sosyal medya hesabından onlarca video paylaştığını söyledi. Bölgede temizlik çalışmalarının yapılmasını ve soruna kalıcı bir çözüm bulunmasını beklediğini söyleyen Bilgetekin, "Umarım en kısa zamanda bir müdahaleyle bu çöp sorununa bir çözüm bulunur" dedi.