ROMANYA'NIN İzmir Başkonsolosu Lilian Zamfiroiu ve eşi Tatiana Zamfiroiu, Romanya Ulusal Günü dolayısıyla geçtiğimiz çarşamba bir resepsiyon düzenledi. Romanya'nın İzmir Başkonsolosluğu tarafından yapılan etkinliğe Romanya Konsolosu Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, yabancı ülkelerin konsolosluk temsilcileri, askeri yetkililer, iş insanları, akademisyenler ve Romanya'da faaliyet gösteren bazı Türk iş insanları da katıldı. Romanya'nın 1 Aralık 1918 tarihinde gerçekleşen Büyük Birleşme'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleşen resepsiyonda Türkiye ile Romanya arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler de gündeme geldi. Başkonsolos Zamfiroiu, resepsiyonda yaptığı konuşmada İzmir-Bükreş doğrudan uçak seferlerinin önümüzdeki yıl 30 Mart tarihinde başlayacağını duyurdu. Ulusal Gün resepsiyonu, organizasyona katkıda bulunan firmalara teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.