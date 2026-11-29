İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli'de yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri, iki ilçedeki cadde ve sokakları yeniliyor. Çalışmalar kapsamında, Karşıyaka'nın Mustafa Kemal ile Çiğli'nin Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka 2 ve Evka 6 mahallelerine hizmet veren 6794 Sokak da yenilendi. Bülent Ecevit Caddesi'nden toplu konutlara uzanan bir kilometrelik çift şeritli yol, dört gün gibi kısa bir sürede daha güvenli ve konforlu hale getirildi.
BEŞ MAHALLENİN ULAŞIMINI RAHATLATAN YENİLEME
Yolun uzun süredir sorunlu olduğunu belirten Karşıyaka Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Hanımşah Han, yağmur sularının asfalt zeminde ciddi çökmelere yol açtığını, araçların şerit değiştirmek zorunda kaldığını ve bu durumun trafik güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Yolun yenilenmesi için girişimlerde bulunduklarını anlatan Han, "Talebimiz karşılık buldu ve ekipler çok kısa sürede çalışmayı tamamladı. Mahallem ve şahsım adına Başkan Cemil Tugay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIP KISA SÜREDE TAMAMLADILAR"
OYAK Yamaçevler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demir, "Belediye ekipleri gece gündüz çalışarak, kısa sürede yolu tamamladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"İLÇEMİZE YAKIŞIR BİR YOL OLDU"
Bölge sakini Erol Dal, yolun çukurlar nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattığını, araçlarda sık sık hasar oluştuğunu ve kazalar meydana geldiğini belirtti. Yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını söyleyen Dal, "Büyükşehir Belediyesi 4 günde yolu yeniledi. İlçemize yakışır bir yol oldu" ifadelerini kullandı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
KARŞIYAKA ORDU BULVARI VE ÇİĞLİ EVKA 5'TE YENİLEME BAŞLADI
Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, hastaneler ve eğitim kurumları başta olmak üzere çok sayıda kurumun bulunduğu Ataşehir Mahallesi'ndeki 8211/8 ve 8216 sokaklarda çalışmalarını tamamladı. Ekipler, ardından Karşıyaka'nın ana arterlerinden Ordu Bulvarı ile Çiğli Evka 5 Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı. İki noktadaki çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.