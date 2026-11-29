İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Çiğli'de yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri, iki ilçedeki cadde ve sokakları yeniliyor. Çalışmalar kapsamında, Karşıyaka'nın Mustafa Kemal ile Çiğli'nin Aydınlıkevler, Ahmet Taner Kışlalı, Evka 2 ve Evka 6 mahallelerine hizmet veren 6794 Sokak da yenilendi. Bülent Ecevit Caddesi'nden toplu konutlara uzanan bir kilometrelik çift şeritli yol, dört gün gibi kısa bir sürede daha güvenli ve konforlu hale getirildi.