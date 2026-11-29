İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri İZSU tarafından duyuruldu. İşte 29 Kasım Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
İZMİR SU KESİNTİSİ
BERGAMA GAZİOSMANPAŞA 29.11.2026 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ ÇANDARLI 29.11.2026 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALİ REİS, KESTELLİ 29.11.2026 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA UZUNKUYU 29.11.2026 saat 10:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GÖLCÜK 29.11.2026 saat 08:20 ile 15:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.