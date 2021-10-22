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Rust filminin çekiminde korkunç kaza! Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

Dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldvin, çekimleri devam eden Rust filminin setinde yanlışlıkla elindeki kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın ölümüne neden oldu.

Rust filminin çekiminde korkunç kaza! Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu

22.10.2021, 09:05

Çekimleri ABD'nin New Mexico eyaletinde süren "Rust" filminin setinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Filmde "Harland Rust" rolü oynayan Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile senarist-yönetmeni Joel Souza'ya isabet etti.


Halyna Hutchins

1 KİŞİ ÖLDÜ 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada 42 yaşındaki Hutchins hayatını kaybederken, 48 yaşındaki Souza'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Korkunç olay sonrası film ekibinden yapılan açıklamada durumun kaza olduğu düşüncesine ağırlık verildi. Soruşturma başlatan polis yetkilileri kapsamlı bir inceleme başlattı.



Baldwin, olay sonrası ağlarken böyle görüntülendi.



Olay sonrası, çekimlerin yapıldığı ve kazanın meydana geldiği kilise, polis tarafından çembere alındı.

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