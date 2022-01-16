Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Yıllar sonra açıklama yaptı

Murat Başoğlu, 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz halde görüntülendikten sonra uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu.
Oyuncu ve sunucu Murat Başoğlu, 2017 yılında Bodrum'da öz yeğeni Burcu Kabadayı Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde yakalanmış ve büyük bir skandala imza atmıştı. Ardından Murat Başoğlu'nun 14 yıllık eşi Hande Bermek, oyuncuyu terk etmişti. Yaşananlar sonrası gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlayan Başoğlu, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Başoğlu, açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte detaylar...
Murat Başoğlu, 2017 yılında yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede uygunsuz halde görüntülendikten sonra uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu.
Bodrum'da yaşayan Murat Başoğlu, geçtiğimiz günlerde açık kalp ameliyatı oldu.
Sağlığına kavuşan Başoğlu, Nişantaşı'nda muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Snobmagazin'in haberine göre; Yeğeniyle aşk yaşadığı iddiasına üstü kapalı bir şekilde cevap veren Başoğlu, "Ben size şunu söyleyeyim eğer size birileri haksızlık yaptığını görüyorlarsa, ortada bir suç yoksa ve size birileri karalamak için bir çaba sarf ediyorsa insanlar bunu görüyor ve görmekte inanın zor değil."
"Tabii ki de cehalet her yerde inanan da oluyor. Ama sokakta hiçbir insanın bana tepki gösterdiğini görmedim" diyerek dikkat çekti.
Murat Başoğlu, Bodrum'da öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, 'hayasızca davranışta bulunmak' suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etmişti.