Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Yıllar sonra açıklama yaptı

Snobmagazin'in haberine göre; Yeğeniyle aşk yaşadığı iddiasına üstü kapalı bir şekilde cevap veren Başoğlu, "Ben size şunu söyleyeyim eğer size birileri haksızlık yaptığını görüyorlarsa, ortada bir suç yoksa ve size birileri karalamak için bir çaba sarf ediyorsa insanlar bunu görüyor ve görmekte inanın zor değil."