Haberler Magazin O detay sevgilileri ele verdi! Hande Doğandemir ve Onur Tuna aşkı belgelendi

Güzel oyuncu Hande Doğandemir, rol aldığı dizilerle ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Özel hayatıyla da çokça merak edilen Doğandemir, geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Yağızcan Konyalı ile anılmıştı. O iddiaları yalanlayan güzel oyuncu, şimdilerde oyuncu Onur Tuna ile anılıyor. Bu iddiaların sebebi ise Doğandemir'in paylaştığı fotoğraftaki detayda gizli! Güzel oyuncunun aşk hayatı magazin gündeminde konuşulurken, Doğandemir sosyal medyadan Onur Tuna'ya aşkını ilan etti. İşte detaylar...