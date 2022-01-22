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Haberler Magazin O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye'nin kazanan ismi!

O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye'nin kazanan ismi!

Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri üyeliği yaptığı yetenek yarışması, 'O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından, finale kalan son 10 yarışmacı sahnedeydi. Nefeslerin tutulduğu gecede yarışmanın birincisi ve büyük ödülün sahibi belli oldu. Peki, 'O Ses Türkiye'yi kim kazandı? Yarışmanın büyük ödülü ne? İşte O Ses Türkiye'nin finalinden detaylar...

22.01.2022, 10:00 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022, 10:00

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Jüri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımından iki isim, Beyazıt Öztürk'ün takımından üç Oğuzhan Koç'un takımından iki ve Ebru Gündeş'in takımından üç isim adını finale yazdırdı. Bu akşam canlı olarak ekrana gelem finalde büyük heyecan yaşandı. O Ses Türkiye'de son 4'e kalmayı başaran yarışmacılar Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek oldu. Şevval Ekiz ve Mustafa Açıkgöz ise alkışlar eşliğinde stüdyodan ayrıldı.

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

Yapılan son eleme ile birlikte Ebru Gündeş'in takımında yarışmaya devam eden bir isim kalmadı. Yarışmada şampiyon olma ihtimali kalmayan Ebru Gündeş 'Artık ben rahatım siz düşünün' diyerek kendisi için hazırlayan videoyu izledi.

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

Beyazıt Öztürk, kendi yarışmacılarından olan Devrim Seyrek'in son 4'teki performansını izlerken duygusal anlar yaşadı. Devrim, şarkısını seslendirmesinin ardından "Beyaz abi ile birlikte çalışıyor olmak onur verici bir şey. Şarkı söylerken bir şeyler anlatmaya çalışıyorum aslında. Umarım bu size de geçiyordur" dedi.

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

O Ses Türkiye'nin finalinde sürpriz bir isim de vardı. 9. sezonun şampiyonu olan ismi Alkan Dalgakıran finalde sahne aldı. Dalgakıran "Şampiyon oldum sonra pandemi geldi. Böylece iki sene şampiyon olan tek isim oldum'" diyerek stüdyodakileri güldürdü.

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

SON 2'YE KALAN İSİMLER

O Ses Türkiye'de finale çıkan iki isim belli oldu. O Ses Türkiye'nin ilk finalisti Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu. Diğer finalist ise Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek oldu.

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

Devrim Seyrek final mücadelesinde 'Yalnızım ben' isimli şarkıyı seslendirdi. Seyrek şarkısını söyledikten sonra yaptığı konuşmada, "Buradaki 10 kişi de bence şampiyon. Buraya geldiğimizden beri arkadaşlığı hiç ihmal etmedik" dedi.

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

Hasan Koçak, final mücadelesinde tulum çalarak ikinci kez 'Cilveloy' şarkısını seslendirdi. O Ses Türkiye'nin bu yıl kazanan ismi belli oldu.

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

ŞAMPİYON BELLİ OLDU

O Ses Türkiye onuncu sezonun şampiyonu Hasan Koçak oldu. Oğuhan Koç'un takımında yarışan Hasan Koçak, şu açıklamalarda bulundu:

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

"Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Artvin'den küçük bir köyden geliyorum. Benim babam orada cami imamı ve beni o kadar güzel destekledi. Herkese tüm Türkiye'ye örnek olursa çok sevinirim. Ve en büyük alkış Oğuzhan Koç'a. Çok gururluyum."

O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

ARTVİN'DE HORONLARLA KUTLANDI

Hasan Koçak, güzel bir otomobilin sahibi oldu. Genç yarışmacının şampiyonluğu memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde büyük coşkuyla karşılandı. Uzun ara kuyrukları oluşurken, ilçe merkezinde toplanan çok sayıda vatandaş tulum eşliğinde horon oynayarak Hasan Koçak'ın şampiyonluğunu kutladı.