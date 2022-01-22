O Ses Türkiye’nin şampiyonu kim oldu? İşte O Ses Türkiye’nin kazanan ismi!

O Ses Türkiye şampiyonu kim oldu sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Jüri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımından iki isim, Beyazıt Öztürk'ün takımından üç Oğuzhan Koç'un takımından iki ve Ebru Gündeş'in takımından üç isim adını finale yazdırdı. Bu akşam canlı olarak ekrana gelem finalde büyük heyecan yaşandı. O Ses Türkiye'de son 4'e kalmayı başaran yarışmacılar Hasan Koçak, Hakkı İlek, Mert Yenihayat ve Devrim Seyrek oldu. Şevval Ekiz ve Mustafa Açıkgöz ise alkışlar eşliğinde stüdyodan ayrıldı.