Sapanca tatiline giden İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den romantik paylaşım

Dijital bir platformda yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhretini pekiştiren genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
'Aşk 101' dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu İpek Yazıcı, gönlünü şarkıcı Ufuk Beydemir'e kaptırmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden çift, şimdilerde Sapanca'da tatil yapıyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından aşk dolu karelerini yayınlayan Yazıcı ile Beydemir'den gittikleri tatilden romantik paylaşımlar geldi.
Dijital bir platformda yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhretini pekiştiren genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
AŞIKLAR SAPANCA'DA
Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz günlerde soluğu Sapanca'da aldı. Zaman zaman Instagram hesaplarından aşk dolu karelerini yayınlayan Yazıcı ile Beydemir'den yeni paylaşımlar geldi.
Birlikte objektif karşısına geçen aşıklar, bu fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
"HANIMCILIK!"
Daha önce sevgilisiyle poz veren Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık!" notunu düşmüştü. Oyuncu ise Ufuk Beydemir ile eğlenceli pozunu kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşmıştı.
EVLİLİK İSTİYOR
Öte yandan 20 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda Google'da hakkında en çok sorulan soruları yanıtlamıştı.
Güzel oyuncu, "Küçüklüğümden beri evli, mutlu ve çocuklu olmayı isteyen biriydim. Evcilik çok oynardım. 30 yaşına kadar gitmemeli, daha erken evlenilmeli. Beraber büyümeli" diye konuşmuştu.