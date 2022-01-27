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Haberler Magazin Sapanca tatiline giden İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den romantik paylaşım

Sapanca tatiline giden İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den romantik paylaşım

'Aşk 101' dizisiyle adını duyuran güzel oyuncu İpek Yazıcı, gönlünü şarkıcı Ufuk Beydemir'e kaptırmıştı. İlişkileri doludizgin devam eden çift, şimdilerde Sapanca'da tatil yapıyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından aşk dolu karelerini yayınlayan Yazıcı ile Beydemir'den gittikleri tatilden romantik paylaşımlar geldi.

27.01.2022, 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022, 15:22

Sapanca tatiline giden İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den romantik paylaşım

Dijital bir platformda yayınlanan 'Aşk 101' dizisinde 'Işık' karakteriyle şöhretini pekiştiren genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın 2020'de 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile tanınan Ufuk Beydemir ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Sapanca tatiline giden İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den romantik paylaşım

AŞIKLAR SAPANCA'DA

Mutlu birliktelikleri süren çift, geçtiğimiz günlerde soluğu Sapanca'da aldı. Zaman zaman Instagram hesaplarından aşk dolu karelerini yayınlayan Yazıcı ile Beydemir'den yeni paylaşımlar geldi.

Sapanca tatiline giden İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den romantik paylaşım

Birlikte objektif karşısına geçen aşıklar, bu fotoğraflarını sosyal medyadan yayınladı. Çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Sapanca tatiline giden İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den romantik paylaşım

"HANIMCILIK!"

Daha önce sevgilisiyle poz veren Beydemir, gönderisine, "Hanımcılık!" notunu düşmüştü. Oyuncu ise Ufuk Beydemir ile eğlenceli pozunu kalp emojisi ile birlikte Instagram'dan paylaşmıştı.

Sapanca tatiline giden İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den romantik paylaşım

EVLİLİK İSTİYOR

Öte yandan 20 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz aylarda Google'da hakkında en çok sorulan soruları yanıtlamıştı.

Sapanca tatiline giden İpek Yazıcı ve Ufuk Beydemir’den romantik paylaşım

Güzel oyuncu, "Küçüklüğümden beri evli, mutlu ve çocuklu olmayı isteyen biriydim. Evcilik çok oynardım. 30 yaşına kadar gitmemeli, daha erken evlenilmeli. Beraber büyümeli" diye konuşmuştu.