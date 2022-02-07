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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Cinayet silahı nerede bulundu?

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında cinayette kullanılan silah kayalıklarda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

SABAH

07.02.2022, 09:29

Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Cinayet silahı nerede bulundu?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında "Şüphelilerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, olayın failleri olan Kadir Y. ve Ali Y. da aralarında bulunduğu 11 şüpheli şahıs 29.01.2022 tarihinde yakalanmış, olayın aydınlatılmasına ilişkin devam eden çalışmalarda şüphelilere yardım ve yataklık yaparak kaçmalarına imkan sağlayan 6 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalanmıştır.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aralamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, ayrıca cinayet olayında kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca, yapılan kamera çalışmaları sonucunda Yeşilköy Sahili kayalıklarının altında gizlenmiş vaziyette ele geçirilmiş ve ruhsatsız tabancanın yapılan balistik incelemesinde Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ölümüne sebebiyet veren tabanca olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

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