Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven ve futbolcu eşi Caner Turp ayrılma kararı aldı

'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen oyuncu Gizem Güven (28), iki yıl önce dünyaevine girmişti. Güven, futbolcu sevgilisi Caner Turp (29) ile nikah masasına oturmuştu.
Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem'de Ceren karakterine hayat veren ve yıldızı parlayan Gizem Güven, 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile 1 buçuk yıl önce dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu ve futbolcu eşi 17 aylık beraberliklerinin ardından ayrılma kararı aldı. İkili sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı.
'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen oyuncu Gizem Güven (28), iki yıl önce dünyaevine girmişti. Güven, futbolcu sevgilisi Caner Turp (29) ile nikah masasına oturmuştu.
BOŞANIYORLAR
Genç oyuncu, Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi ile evliliğini sonlandırma kararı aldı. Güven, Turp ile birlikte ortak açıklama yayınlayarak, boşanacaklarını duyurdu.
"EVLİLİĞİMİZ BİTSE DE SAYGIMIZ BAKİ"
Ünlü oyuncu ve futbolcu eşi, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderide şu ifadeleri kullandı:
"Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup, anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük.
Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
BALAYI POZLARINA BEĞENİ YAĞMIŞTI
Nikah sonrası Bodrum'a giden çiçeği burnunda çift, balayı pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Güven, eşi ile birlikte yer aldığı bu kareyi "Birlikte kaybolmak için güzel yerler bulalım" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
"ÇOK AKSİLİKLER OLDU"
Güven ile Turp, daha önce gazetecilerin, "Hayırlı olsun." sözlerinin üzerine şunları söylemişti:
Çok heyecanlıyız. Koronavirüs yüzünden sadece nikah olacak. Bugün çok aksilikler oldu. Buna da nazar diyelim. Şimdi nikaha yetişmeye çalışıyoruz.
Ufak tefek aksilikler yaşadık. Düğün olmayacak, düşünmüyoruz. Bugün sadece arkadaşlarım geldi. Bekarlığa veda gibi oldu. Beni yalnız bırakmadılar, çok teşekkür ediyorum.
"KELİMELERİN BİTTİĞİ YERDEYİZ"
Ayrıca ikilinin nikah masasına oturmasından 1 hafta sonra Caner Turp'un dedesi yaşamını yitirmişti. Aldıkları acı haberle sarsılan çift, üzüntülerini, "Kelimelerin bittiği yerdeyiz..." sözleriyle dile getirmişti.