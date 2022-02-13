Boşanma aşamasında olan Gizem Güven’den yeni hamle!

'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen oyuncu Gizem Güven (28), iki yıl önce dünyaevine girmişti. Güven, futbolcu sevgilisi Caner Turp (29) ile nikah masasına oturmuştu.
Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem'de Ceren karakterine hayat veren ve yıldızı parlayan Gizem Güven, 10 yıllık sevgilisi Caner Turp ile 1 buçuk yıl önce dünyaevine girmişti. Güzel oyuncu ve futbolcu eşi 17 aylık beraberliklerinin ardından ayrılma kararı almış, geçtiğimiz günlerde de ikili sosyal medya hesaplarından aldıkları kararı açıklamışlardı. Son olarak Gizem Güven'den yeni bir hamle geldi.
'Sihirli Annem' ve 'Selena' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle ünlenen oyuncu Gizem Güven (28), iki yıl önce dünyaevine girmişti. Güven, futbolcu sevgilisi Caner Turp (29) ile nikah masasına oturmuştu.
BOŞANIYORLAR
Genç oyuncu, Siverek Belediyespor takımında forma giyen eşi ile evliliğini sonlandırma kararı aldı. Güven, Turp ile birlikte ortak açıklama yayınlayarak, boşanacaklarını duyurdu.
Ünlü oyuncu ve futbolcu eşi, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları gönderide; "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup, anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük" ifadelerini kullandı.
"EVLİLİĞİMİZ BİTSE DE SAYGIMIZ BAKİ"
Açıklamanın devamında; "Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
HAYATINDAN ÇIKARTTI
Boşanma haberinin duyulmasının ardından Gizem Güven'den yeni bir hamle geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu, eşi Caner Turp ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.
Yaklaşık 12 yıldır hayatında olan Caner Turp'u takipten de çıkan Gizem Güven'in bu hamlesi "geri dönüşü yok" yorumlarına sebep oldu.
BALAYI POZLARINA BEĞENİ YAĞMIŞTI
Öte yandan nikah sonrası Bodrum'a giden çiçeği burnunda çift, balayı pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Güven, eşi ile birlikte yer aldığı bu kareyi "Birlikte kaybolmak için güzel yerler bulalım" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.