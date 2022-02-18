Garsonun isteğini geri çevirmedi! Arda Turan’dan büyük jest

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Bebek'te müdavimi olduğu kafede çalışan gencin ilginç isteğini geri çevirmedi.
Galatasaray'da forma giyen futbolcu Arda Turan ile sosyetik isim Aslıhan Doğan, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, ilk çocukları Hamza Arda'yı 2018'de, ikinci çocukları Asil Aslan'ı ise 2020'de kucaklarına almıştı. Çift, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak 35 yaşındaki ünlü futbolcu, Bebek'te müdavimi olduğu kafede çalışan genç garsondan gelen isteği geri çevirmedi. Turan yaptığı jest ile tüm takdirleri topladı.
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Bebek'te müdavimi olduğu kafede çalışan gencin ilginç isteğini geri çevirmedi.
Hürriyet'in haberine göre; kafe çalışanı genç, kız arkadaşına 14 Şubat Sevgililer Günü sürprizi yapmak için ünlü futbolcudan 2 yıl önce satın aldığı 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını ödünç istedi.
Turan, durumunu anlatan gencin bu isteği karşısında şaşırdı, ancak onu kırmayıp aracını verdi. Genç, 14 Şubat günü sevgilisini evinden Arda Turan'ın arabasıyla aldı ve ona Sevgililer Günü'ne özel çeşitli sürprizler yaptı.
Aslıhan Turan'la evli olan Arda Turan'a geçtiğimiz günlerde Sevgililer Günü'yle ilgili düşünceleri sorulmuş, ünlü futbolcu şöyle konuşmuştu:
"Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş?
Sürpriz falan hazırlamadım. Zaten sevdiklerim için her zaman bir şeyler yaparım. O yüzden özel günlerle alakalı şeyleri sevmiyorum."
ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKIYOR MU?
Önceki gün Etiler'de görüntülenen Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, ligde zor günler geçiren takımı için "Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız" ifadelerini kullandı.
Turan, "Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:
"Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca'yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım.
Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil. Benim çok özel ve güzel bir kariyerim var."
Öte yandan Arda Turan, 4 milyon TL değerindeki Audi RS 6 marka arabasını 2 yıl önce satın almıştı.