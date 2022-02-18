’Tosuncuk’un paralarını aklıyor iddialarıyla gündeme gelmişti! Tuğba Özerk’ten açıklama geldi

"ÇOK DAHA AĞIR HASTALAR VAR"



Beyninde iyi huylu tümör olduğunu belirten şarkıcı Milliyet'in haberine göre; "Şu an daha iyiyim, ilaçlarımı alıyorum. Beyinde bir tümör var ama iyi huylu, şu an toparladık. Sıkı bir aylık süreç geçirdim" ifadelerini kullandı.