Ünlü fenomen Merve Yalçın gece kulübünde tacize uğradı

Sosyal medya fenomenlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesi kısa süre önce ortaya çıktı.
Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan ve kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın, bir grup arkadaşıyla birlikte Beşiktaş'ta bir gece kulübüne gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yalçın, ön masadakiler tarafından taciz edildi. Fenomenler mekan güvenliğine giderek şikayetçi olsa da olaya müdahale edilmedi. Bunun üzerine taraflar tartışmaya başladı ve birbirlerini darp etti. Kavga, mahkemeye taşındı.
Sosyal medya fenomenlerinin geçtiğimiz yıl yaşadığı ve karşılıklı şikayetle son bulan eğlence gecesi kısa süre önce ortaya çıktı.
TİKTOK FENOMENİ MERVE YALÇIN'A TACİZ ŞOKU!
Sabah'ın haberine göre; Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan, kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın ve bir grup arkadaşıyla birlikte geçtiğimiz yıl 15 Şubat günü Beşiktaş'taki bir gece kulübüne gitti.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Juan, arkadaşı Yalçın'ı lavaboya götürmek için masasından kalktı.
Bu sırada iddiaya göre genç fenomen Yalçın, ön masada bulunanların tacizine uğradı.
Durumu mekan güvenliğine söylemelerine rağmen kimse gruba müdahalede bulunmadı.
Sonrasında ise, ön masa ile aralarında tartışma başladı. Taraflar birbirlerine masadaki şişe ve bardakları fırlatırken, taraflar birbirlerini darp etmeye başladı.
Kürşat Juan, alnına isabet eden şişe nedeniyle yaralanırken karşı masadaki Seda Sarıgöl'ün göz çevresine kırılan bardak parçası isabet etti.
Olay yerine gelen ambulans görevlileri tarafından Juan ve Sarıgöl'e ilk müdahale yapıldı.
İfadelerine başvurulan taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, masadaki Çayan Sarıgöl, Juan ve Yılmaz'ın kendilerini rahatsız ettiklerini, taciz iddiaları sırasında kavga çıktığını ve bir anda eline gelen şişeyi fırlattığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.