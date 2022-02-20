Haberler Magazin Ünlü fenomen Merve Yalçın gece kulübünde tacize uğradı

Tiktok'ta yayınladığı videolarla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Kürşat Juan ve kendisi gibi Tiktok fenomeni olan Merve Yalçın, bir grup arkadaşıyla birlikte Beşiktaş'ta bir gece kulübüne gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Yalçın, ön masadakiler tarafından taciz edildi. Fenomenler mekan güvenliğine giderek şikayetçi olsa da olaya müdahale edilmedi. Bunun üzerine taraflar tartışmaya başladı ve birbirlerini darp etti. Kavga, mahkemeye taşındı.