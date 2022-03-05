Yalnız Kurt izleyicileri ekrana kilitliyor!

Fettah Dahhak Pensilvanya'dan Türk ordusuna dair yeni planlar yapmaktadır. Yaşına ve yenilgilerine rağmen hiçbir şeyden vazgeçmeyen Dahhak, vatan hainliğine devam etmektedir. Fettah Dahhak, kamuoyunun artık çok iyi bildiği ritüelini gözlerimizin önünde tekrarlar. Önüne getirilen apoletleri okur, üfler. Amerika'dan Türkiye'ye getirilen okunmuş apoletler ölen Sezai Paşa'nın yerine atanan Ulvi Karasoy'un omuzlarına takılır.
Altay, Mira'dan, 5 numara için gerçekleştireceği görevini alır. Altay kritik bir viraja giriyordur fakat bu virajı dönerse intikamı için önünde büyük bir yol açılacaktır. Altay verilen görev dahilinde yola çıkar. Bir hapishane aracı ile Kafkasya'da bir cezaevine götürülür.
Altay bilmediği ürkütücü bir yerdedir, kumpasa mı getirilmiştir? Deşifre mi olmuştur yoksa gerçekten avının peşinde midir? Altay'ın buradaki zorlu görevi ne? Başarılı olacak mı yoksa bu sonun başlangıcı mı olacak?