Yalnız Kurt izleyicileri ekrana kilitliyor!

Altay, Selçuklu Fabrikası'na soktuğu Akif'i ziyarete gider. Fabrikaya gizlice giren Altay güvenlikler tarafından yakalanır fakat Altay fabrikanın güvenlik açıklarını tek tek sıralar. Altay Akif'e burada çok dikkatli olmasını ve her şeyi takip etmesi gerektiğini belirtir. Altay bunun dışında Akif'ten bir dahaki gelişinde rapor istediğini söyler. Altay bir süre ortadan kaybolacak!

Viking ve Nizam yeni pazarlıklar için tekrar buluşurlar. Viking, Nizam'dan bilgi almaya çalışır Nizam temkinli davranır. Nizam, dünyadaki diğer güçlerden ve Fettah Dahhak örgütünün yapılanmasından bahseder.