Hakan Baş ile evliliğindeki krizi aşan Bensu Soral’dan açıklama!

"BERGEN'İ İZLEYEMEDİM"



Basın mensuplarının "Bergen filmini izleme fırsatınız oldu mu?" sorusuna Bensu Soral, "İzlemedim. Ama çok merak ediyorum. Çok güzel bir iş olduğunu okudum. Yoğun bir şekilde çalıştığım için izleme fırsatı bulamadım. Hayranı olduğum birçok isim var" şeklinde yanıt verdi.