Hakan Baş ile evliliğindeki krizi aşan Bensu Soral’dan açıklama!

Bensu Soral, önceki akşam Etiler'de bir stüdyodaydı. Yakın zamanda dijital platform yayınlanacak olan dizideki rolün provaları için stüdyoya giren oyuncu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, 2018'de birlikteliklerini nikah masasında taçlandırmışlardı. Ünlü çift hakkında son zamanlarda, evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı ve boşanma aşamasına geldikleri konuşulmuştu. Soral ve Baş, geçtiğimiz aylarda ise evliliklerine ikinci bir şans vermiş ve evliliklerindeki krizi aşmıştı. Önceki akşam, Etiler'de görüntülenen güzel oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine yeni projesi ve evliliği hakkında açıklama yaptı.
Bensu Soral, önceki akşam Etiler'de bir stüdyodaydı. Yakın zamanda dijital platform yayınlanacak olan dizideki rolün provaları için stüdyoya giren oyuncu, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
BENSU'NUN YENİ PROJE HEYECANI
Milliyet'in haberine göre; 30 yaşındaki güzel, "Dizi için provalarımız devam ediyor. Fazla bilgi veremiyorum. Çekimlerimiz yaklaştı. Tamamen bu işe odaklandık. O yüzden çok heyecanlıyız" dedi.
"BERGEN'İ İZLEYEMEDİM"
Basın mensuplarının "Bergen filmini izleme fırsatınız oldu mu?" sorusuna Bensu Soral, "İzlemedim. Ama çok merak ediyorum. Çok güzel bir iş olduğunu okudum. Yoğun bir şekilde çalıştığım için izleme fırsatı bulamadım. Hayranı olduğum birçok isim var" şeklinde yanıt verdi.
"HAZIRLIKSIZ YAKALADINIZ"
Bensu Soral, "Sizin de hayranı olduğunuz veya canlandırmak istediğiniz bir isim var mı?" sorusuna da yanıt verdi: Canlandırmak istediğim ismi düşünmedim. Beni çok hazırlıksız yakaladınız.
"KARA BULUTLAR YOK, MUTLUYUZ"
2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturduğu Hakan Baş ile evliliğinin çok iyi gittiğini söyleyen güzel oyuncu, "Artık üzerimizde karabulutlar yok. Mutluyuz" ifadelerini kullandı.
ÜNLÜ ÇİFT GECELERDE
Son olarak bir dizide başrol olarak yer alan Bensu Soral ile iş insanı eşi Hakan Baş, boşanmanın eşiğinden döndükten sonra barışma tatiline çıkmıştı. İlişkilerine yeni bir şans veren ünlü çift, Ebru Gündeş'i dinlemeye gitmişti.
Konser öncesinde muhabirlerle sohbet eden çiftten güzel oyuncu, "Biz Ebru Gündeş'i çok beğeniyoruz, ara ara da geliyoruz zaten. Bu akşam da arkadaşlarımızla buluştuk, tekrar dinlemeye geldik" açıklamasını yapmıştı.
"ONU BİZ BİLEMEYİZ"
Çocuk sahibi olma konusunda "Yine tekrarlayacağım; 'kısmet' diyorum, onu biz bilemeyiz" diyen Bensu Soral, yeni projelerinden de bahsetti: Dijitale bir projemiz olacak, çok fazla bir şey söyleyemiyorum şimdi.