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Damla Ersubaşı'dan yıllar sonra gelen 'şiddet' itirafı!

Sihirli Annem dizisi ile tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı evlilik ve özel açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor ve oldukça konuşuluyor. Son olarak, bir programa konuk olarak katılan Damla Ersubaşı, yıllar sonra dile getirdiği şiddet itirafıyla dikkat çekti.