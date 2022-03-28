Damla Ersubaşı’dan yıllar sonra gelen ’şiddet’ itirafı!

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı bir televizyon programına konuk olarak katıldı.
Sihirli Annem dizisi ile tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı evlilik ve özel açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor ve oldukça konuşuluyor. Son olarak, bir programa konuk olarak katılan Damla Ersubaşı, yıllar sonra dile getirdiği şiddet itirafıyla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı bir televizyon programına konuk olarak katıldı.
Ersubaşı, hayatında kendisini en çok etkileyen travmalarını anlattı.
Ersubaşı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşadığı korkunun panik atağını nasıl tetiklediğini dile getirdi.
İlk kez lisede şiddete uğradığını açıklayan Ersubaşı şöyle konuştu...
"Lisede benden hoşlanan kişiyi reddettim. Bunu hazmedemeyince bana şiddet uyguladı"
Ersubaşı, "Şuan baktığımda keşke 23 yaşında evlenmeseydim" sözleriyle en büyük pişmanlığını ifade etti.
Ersubaşı, hayatınızın en kötü anı sorusuna ise, "Eski eşimle kavga ve gürültü anları. Anlaşamadığımız zamanlar. Çünkü sinirli biriydi" sözleriyle yanıt verdi.
Ünlü isim ayrıca, "Botoks yaptırmıştım. Gözlerimin morlukları basına farklı yansıtıldı. Gerçeklik payı yok" dedi.