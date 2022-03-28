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Haberler Magazin Damla Ersubaşı'dan yıllar sonra gelen 'şiddet' itirafı!

Damla Ersubaşı'dan yıllar sonra gelen 'şiddet' itirafı!

Sihirli Annem dizisi ile tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, eski eşi Mustafa Can Keser ile yaşadığı evlilik ve özel açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor ve oldukça konuşuluyor. Son olarak, bir programa konuk olarak katılan Damla Ersubaşı, yıllar sonra dile getirdiği şiddet itirafıyla dikkat çekti.

28.03.2022, 13:33 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022, 13:34

Damla Ersubaşı’dan yıllar sonra gelen ’şiddet’ itirafı!

Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı bir televizyon programına konuk olarak katıldı.

Damla Ersubaşı’dan yıllar sonra gelen ’şiddet’ itirafı!

Ersubaşı, hayatında kendisini en çok etkileyen travmalarını anlattı.

Damla Ersubaşı’dan yıllar sonra gelen ’şiddet’ itirafı!

Ersubaşı, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşadığı korkunun panik atağını nasıl tetiklediğini dile getirdi.

Damla Ersubaşı’dan yıllar sonra gelen ’şiddet’ itirafı!

İlk kez lisede şiddete uğradığını açıklayan Ersubaşı şöyle konuştu...

Damla Ersubaşı’dan yıllar sonra gelen ’şiddet’ itirafı!

"Lisede benden hoşlanan kişiyi reddettim. Bunu hazmedemeyince bana şiddet uyguladı"

Damla Ersubaşı’dan yıllar sonra gelen ’şiddet’ itirafı!

Ersubaşı, "Şuan baktığımda keşke 23 yaşında evlenmeseydim" sözleriyle en büyük pişmanlığını ifade etti.

Damla Ersubaşı’dan yıllar sonra gelen ’şiddet’ itirafı!

Ersubaşı, hayatınızın en kötü anı sorusuna ise, "Eski eşimle kavga ve gürültü anları. Anlaşamadığımız zamanlar. Çünkü sinirli biriydi" sözleriyle yanıt verdi.

Damla Ersubaşı’dan yıllar sonra gelen ’şiddet’ itirafı!

Ünlü isim ayrıca, "Botoks yaptırmıştım. Gözlerimin morlukları basına farklı yansıtıldı. Gerçeklik payı yok" dedi.

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