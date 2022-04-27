Oyuncu Ahmet Kural’ın 13 yıldır süren davasında yeni gelişme!

2009'da uyarıcı madde bulundurmaktan halkında dava açılan ünlü oyuncu Ahmet Kural'a tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi.
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, 13 yıl önce yasaklı madde bulundurmaktan yargılanmış ve 10 ay hapis cezasına çaptırılarak tedavi amaçlı denetimli serbestlik verilmişti. Bu denetime uymayan oyuncu, tekrardan yargılandı. Mahkeme Ahmet Kural hakkında kararını açıklarken, oyuncunun avukatı karara itirazını belirtti.
2009'da uyarıcı madde bulundurmaktan halkında dava açılan ünlü oyuncu Ahmet Kural'a tedavi ve denetimli serbestlik kararı verildi.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Oyuncunun yoğun olduğu gerekçesiyle tedaviye gitmemesi üzerine 2014'te Cumhuriyet Savcılığı tarafından ünlü oyuncu hakkında dava açıldı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada uyarıcı madde kullanma suçundan 10 ay hapis cezası alan Kural hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.
13 YILLIK DAVA
Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda Sıla'yla aralarındaki dava nedeniyle 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kural'ın sabıkasında görünen 10 aylık hapis cezasının hükmümünün açıklanmasına yönelik bildirimde bulundu.
Mahkemenin bildirimi sonrası kural hakkındaki dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi nde yeniden görüldü. Mahkeme Kural'a uyarıcı madde kullanma suçundan verdiği 10 aylık hapis cezasının açıklanmasına karar verdi.
Ahmet Kural'ın avukatı Yiğit Beşok,' Bu dava 13 yıl öncesine ait. Eski bir usul davasıdır yargılama eksik yapılmıştır ve bu nedenle istinaf incelemesi yapılması için karara itiraz edeceğiz' dedi.