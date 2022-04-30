Haberler Magazin İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey'in telaşlı halleri dikkat çekti

İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey'in telaşlı halleri dikkat çekti

İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılının Şubat ayında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz aylarda kızları Elif Özüm'e kardeş geleceğini duyurmuştu. İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey, Bebek'te objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıylka sohbet eden şarkıcının telaşlı halleri ise dikkatlerden kaçmadı.