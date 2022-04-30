İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey’in telaşlı halleri dikkat çekti

Merve Özbey, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılının Şubat ayında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz aylarda kızları Elif Özüm'e kardeş geleceğini duyurmuştu. İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey, Bebek'te objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıylka sohbet eden şarkıcının telaşlı halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Merve Özbey, önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Koşar adım işlerini halleden şarkıcı, kendisini bekleyen taksiye yöneldiği sırada ayaküstü gazetecilerin sorularına yanıt verdi.
Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özbey, "Kıbrıs, Çeşme, Kuşadası var. Benim bile kafam karışıyor. Ağustos 20'den sonra bırakıyoruz" diyerek, yoğun konser takvimin içinde telaş içinde olduğunu dile getirdi.
Ardından muhabirlere takıldı: "Sizin olduğunuzu bilseydim, daha güzel giyinirdim!"