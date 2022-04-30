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Haberler Magazin İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey'in telaşlı halleri dikkat çekti

İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey'in telaşlı halleri dikkat çekti

İş insanı Kenan Koçak ile 2020 yılının Şubat ayında nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz aylarda kızları Elif Özüm'e kardeş geleceğini duyurmuştu. İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey, Bebek'te objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıylka sohbet eden şarkıcının telaşlı halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

30.04.2022, 16:43 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022, 16:44

Merve Özbey, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey’in telaşlı halleri dikkat çekti

Koşar adım işlerini halleden şarkıcı, kendisini bekleyen taksiye yöneldiği sırada ayaküstü gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey’in telaşlı halleri dikkat çekti

Ramazan Bayramı'nda Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özbey, "Kıbrıs, Çeşme, Kuşadası var. Benim bile kafam karışıyor. Ağustos 20'den sonra bırakıyoruz" diyerek, yoğun konser takvimin içinde telaş içinde olduğunu dile getirdi.

İkinci kez anne olmak için gün sayan Merve Özbey’in telaşlı halleri dikkat çekti

Ardından muhabirlere takıldı: "Sizin olduğunuzu bilseydim, daha güzel giyinirdim!"

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