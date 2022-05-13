MasterChef Türkiye’ye yeni sezonda yeni jüri!

Survivor All Star 2022'nin sona ermesinin hemen ardından seyircisiyle buluşacak olan MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Ekranların lezzet yarışması MasterChef Türkiye için hazırlıklar başladı. Üç sezondur Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu programda büyük bir gelişme yaşandı. Yarışmanın sevilen şefleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda yer almayacağı onun yerine programa dahil olan yeni şefin de oldukça tanınan bir isim olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...
Survivor All Star 2022'nin sona ermesinin hemen ardından seyircisiyle buluşacak olan MasterChef Türkiye'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.
Binlerce kişinin başvurarak hayallerini gerçekleştirmek istediği yarışmada yaşanacak yeni gelişme sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sevilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye'de yeni sezon öncesi hayranlarını üzen bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.
MasterChef'te üç sezondan beri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda yer alıyordu.
Ancak, programın sevilen jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya bu sene yarışmada yer almayacak.
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın yerini dolduracak sürpriz isim ise belirlendi.
Ünlü sosyal medya fenomeninin eşi yarışmanın yeni jüri üyesi oldu. İddialara göre; Acun Medya'nın görüştüğü isimler; Fatih Tutak, Ömür Akkor, Refika Birgül, CZN Burak ve Arda Türkmen oldu.
Uzun yıllardır ekranlarda olan tecrübeli Şef Arda Türkmen, 2022 MasterChef sezonunda jüri koltuğunda oturacak.