Haberler Magazin MasterChef Türkiye'ye yeni sezonda yeni jüri!

Ekranların lezzet yarışması MasterChef Türkiye için hazırlıklar başladı. Üç sezondur Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu programda büyük bir gelişme yaşandı. Yarışmanın sevilen şefleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya'nın yeni sezonda yer almayacağı onun yerine programa dahil olan yeni şefin de oldukça tanınan bir isim olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...