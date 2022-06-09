Ceyda Düvenci verdiği kilolarla dikkat çekti

Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün İstinye'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015 yılında nikah masasına oturan oyuncu Ceyda Düvenci, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Ceyda Düvenci, önceki gün İstinye'de objektiflere takıldı ve güzel oyuncunun verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, önceki gün İstinye'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.
Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan ve sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Ceyda Düvenci, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.
Takvim'in haberine göre birçok başarılı projede rol almış olan Ceyda Düvenci, tek başına alışveriş yaparak gününü değerlendirdi.
Verdiği kilolarla dikkat çeken deneyimli oyuncu, kısa sürede alışveriş turunu tamamlayarak özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.
İşte Ceyda Düvenci'nin son hali...