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Haberler Magazin Aydemir Akbaş: Hollywood'da fark yaratacağım!

Aydemir Akbaş: Hollywood'da fark yaratacağım!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş, önceki gün büyük bir projeye imza attı. Açıklama yapan ünlü sanatçı, "Bu rolü benden daha iyi kimse oynayamazdı, Hollywood'da fark yaratacağım." dedi.

20.06.2022, 16:43 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022, 16:43

Aydemir Akbaş, önümüzdeki günlerde kendi yazıp yönettiği ı filmin vizyona girmesini beklerken büyük bir projeye imza attı.

Aydemir Akbaş: Hollywood’da fark yaratacağım!

Posta'nın haberine göre; Türk Sineması'nda 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol alan, 8 filmin yönetmenliğini yapıp, 30 tiyatro oyununda rol alan usta sanatçı beklediği ve 'hayatımın rolü' dediği teklifi önceki gün aldı.

Aydemir Akbaş: Hollywood’da fark yaratacağım!

"BENDEN DAHA İYİ KİMSE OYNAYAMAZDI"

Temmuz ayında çekimlerine başlayacağı 3 seri film için yetkililerle el sıkışan Akbaş, 'Fransızca konuşan Alzheimer hastası, tekerlekli sandalyeye mahkum bir İstanbul beyefendisini' canlandıracağım. Hayatımın rolü olacak" dedi.

Aydemir Akbaş: Hollywood’da fark yaratacağım!

Galatasaray Lisesi mezunu olan Aydemir Akbaş iyi derecede Fransızca ve İtalyanca bildiğini hatırlatarak "Bu rolü benden daha iyi kimse oynayamazdı, Hollywood'da fark yaratacağım" diye ekledi.

Aydemir Akbaş: Hollywood’da fark yaratacağım!

Öte yandan usta oyuncunun 'manevi oğlum' dediği oyuncu Özgür Aksoy'un da yine kendisine eşlik edeceğini dile getirdi.

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