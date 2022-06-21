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Haberler Magazin Arda Kural ekranlara geri döndü

Arda Kural ekranlara geri döndü

Bir dönemler ekranların aranan yakışıklı yüzü olan, yerli Leonardo DiCaprio olarak bilinen, 'Lise Defteri', 'Eyvah Kızım Büyüdü', 'Kuzenlerim', 'Emret Komutanım' gibi dizilerden hatırlayacağınız oyuncu Arda Kural, geçtiğimiz aylarda "Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım. Artık geri dönüyorum." diyerek müjdeli haberi vermişti. Arda Kural, son olarak hayatından kesitler taşıdığından bahseden bir filmle ekranlara geri döndü.

21.06.2022, 16:01 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022, 16:02

Arda Kural, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle beyaz perdeye bir süre ara vermişti. Ünlü oyuncuya psikoz teşhisi konulmasının ardından yıllarca ekranlardan uzak kalırken, sevenlerine güzel haber geldi.

Arda Kural ekranlara geri döndü

Oyuncu kadrosunda Altan Erkekligibi usta isimlerin de bulunduğu filmde, başrol oyuncusu Arda Kural ile çekimlerine başladı.

Arda Kural ekranlara geri döndü

Yönetmen koltuğunda Doruk Tüzel'in bulunduğu dram türündeki yapımın, Kural'ın hayatından kesitler taşıdığı ve 28 Ekim tarihinde sevenleri ile buluşacağı öğrenildi.

Arda Kural ekranlara geri döndü

Yeni filmi hakkında konuşan Arda Kural, "Güzel bir film, bir anlamı var. İnsana değer katmak adına, hayatta dramın olduğunu anlatmak adına, insanın başına kötü şeyler gelebileceğini anlatmak adına yapıyoruz bu filmi.

Arda Kural ekranlara geri döndü

Hayatta yaşadığımız kötü olayların başımıza neden geldiği hakkında düşünmek ve nasıl mücadele edebileceğimizi anlatmak istedik.

Arda Kural ekranlara geri döndü

Bu filmde içsel yolculuğumuzun dışa vurumunu hissettirmek istedik. Güzel olacağını düşünüyorum" dedi.

Arda Kural ekranlara geri döndü

Tekrardan setlere dönmek hakkında da fikirlerini belirten Arda Kural, "Setleri özlemişim gerçekten. Yeniden ortaya çıkmak, geri gelmek gibi bir anlamı var bu filmin.

Arda Kural ekranlara geri döndü

Setlere dönmek güzel bir his. Sevenlerime teşekkür ediyorum, güzel şeyler yapıyoruz. Takip ederlerse sevinirim" diyerek yeni projelerin olabileceği sürprizini verdi.

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