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Haberler Magazin Teoman: 'Beni intihardan kurtardın!' demesiyle rahatladım

Teoman: 'Beni intihardan kurtardın!' demesiyle rahatladım

Ünlü rockçı Teoman, bir Podcast yayına konuk olarak katıldı. Samimi açıklamalarda bulunan ve müziğin dinginleştirici gücünden bahseden Teoman bu konuyu başından geçen bir olayla pekiştirdi.

28.06.2022, 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022, 15:31

Rock müziğinin sevilen ismi Teoman, bir Podcast programına konuk olarak katıldı.

Teoman: ’Beni intihardan kurtardın!’ demesiyle rahatladım

Yayında müziği bırakmasından, yeni çıkaracağı romana kadar samimi açıklamalarda bulunan rockçı, 'Ayna' adlı şarkısıyla bir gencin hayatını kurtardığını anlattı.

Teoman: ’Beni intihardan kurtardın!’ demesiyle rahatladım

Bir benzin istasyonunda arkadaşının teknesine geçerken kendisini genç bir hayranının durdurduğundan bahseden Teoman, "İlk başta bana doğru gelirken 'Acaba beni soyacak mı?' diye korktum."

Teoman: ’Beni intihardan kurtardın!’ demesiyle rahatladım

"Çünkü iyi görünmüyordu. Gelip bana 'Ayna' şarkısıyla beni intihardan kurtardın" demesiyle rahatladım." dedi.

Teoman: ’Beni intihardan kurtardın!’ demesiyle rahatladım

Teoman ayrıca, "Müziğin gençler üzerinde bir etkisi olduğunu kendimden biliyorum. Ben yıllarca 11-12 yaşından itibaren rock yıldızlarına hayran oldum, onların sözlerini dinledim, her şeylerine dikkat ettim."

Teoman: ’Beni intihardan kurtardın!’ demesiyle rahatladım

"Şu anda uzaktan bakıyorum müzik piyasasına ama tam anlamıyla ağacın yaş olduğu dönemler, bir sürü şeyden etkileniyoruz ve kendimizi var ettiğimiz dönem gençlik dönemleri. Yaptığım işlerin gençleri özellikle etkilediğinin farkındayım" dedi.

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